Habsburg György új feladatot kapott Szijjártó Pétertől

Új nagykövet érkezik Irakba is: Oszama Naffa, a magyar állampolgárságot 2014-ben elnyerő üzletember Bagdadban fogja képviselni Magyarországot. Naffa 2015 és 2023 között Abu-Dzabiban volt nagykövet.

Új nagykövet érkezik Irakba is: Oszama Naffa, a magyar állampolgárságot 2014-ben elnyerő üzletember Bagdadban fogja képviselni Magyarországot. Naffa 2015 és 2023 között Abu-Dzabiban volt nagykövet.

A bizottság Szalóki Szilvia bangkoki kinevezését is jóváhagyta. Jelenleg Sipos Sándor a thaiföldi nagykövet, akit Malajziába helyeznek át. Kuala Lumpurban most Ponevács-Pana Petra szolgál, ő Tbiliszibe kerül.

