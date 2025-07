Hadházy Ákos bedobhatja a törülközőt a Tiszának

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Kapcsolódó cikk Magyar Péter üzent Hadházy Ákosnak is: A Tisza mind a 106 körzetben önállóan indul Nem folytatnak semmilyen háttéregyeztetést.

A Tisza nem csak a listás felmérésben került fölénybe, megmérték azt is, mennyien szavaznának a jelöltekre a választókerületben. Eszerint a helyi lakosság 42 százaléka a Tisza jelöltjére szavazna, 22 százalék a Fideszre, 18 százalék pedig Hadházy Ákost választotta.

A 21 Kutatóközpont a Tisza Párt megbízásából végzett 800 fős, telefonos felmérést a budapesti 06-os választókerületben – számol be róla a 24.hu..

