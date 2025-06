Hadházy Ákos elment Matolcsy Ádám feleségének címére – meglepő felfedezéseket tett

„Matolcsy Ádám és felesége neve a postaládán, de lakat sincs a kapun. Egy tulajdoni lap szerint Matolcsy feleségének ez a hivatalos lakcíme. A kapu és az ódon villa képe viszont ne tévesszen meg senkit: horror pénzbe, alsóhangon másfél milliárdba (!) is kerülhet ez a terület. Az épület ugyanis Buda egyik legdrágább helyén, a Svábhegy egyik kis rejtett utcájában található és hatalmas, 3500 négyzetméteres (!) erdős telek közepén áll, ahol az ingatlan hirdetések szerint ilyen árak vannak”

Hadházy Ákos elment ahhoz a budapesti ingatlanhoz, amely Matolcsy Ádám feleségének hivatalos lakcíme. A postaládán az ő és Matolcsy Ádám neve is kint van, de az épület teljesen elhanyagolt képet mutat.

