„A legelszántabbak, éjjel négykor a technofasizmus ellen. Maradunk, délután ötkor gyülekező itt a Várban és innen irány újra az Erzsébet híd!” – írta a Facebookon Hadházy Ákos képviselő szerdán hajnalban, azután, hogy kedden negyedik alkalommal is tüntetést tartott Budapesten. A független képviselő megmozdulásaival a gyülekezési jog korlátozása ellen tiltakozik a demonstrálókkal, akik kedden az Erzsébet hidat is lezárták.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!