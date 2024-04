Hadházy Ákos és Magyar Péter egy asztalhoz ült - nem akármi volt a téma

A hétvégén sikerült beszélnem Magyar Péterrel az általa aláírt szerződésekről (meg sok minden másról) – kezdi posztját Hadházy Ákos, aki meglepőnek nevezte az arra érkező reakciókat, hogy a Diákhitel Központ szúrópróbaszerűen kikért szerződései között nem csak a Balásy-birodalom megrendelései voltak durván túlárazottak és feleslegesek. Kiemelte, bár

a hozzászólások sokszor lehangolóak voltak, annak mindenképpen örül, hogy Magyar Péter kész volt beszélni ezekről is.

Mint írta, megbeszélték, miben értenek egyet és miben nem. Abban maradtak, hogy június 9-ig mindenki foglalkozik a maga dolgaival, utána majd folytatják az eszmecserét – az általa aláírt szerződésekről is.

Hadházy Ákos és Magyar Péter június 9. után beszélnek tovább

Fotó: Facebook

A független képviselő Facebook-posztjában elárulta, az általa látott dokumentumok közt több olyan volt, amely többé vagy kevésbé gyanút keltett. Ezek jellemzően nem olyan nagy összegről, egyenként 10-50 millió forintról szólnak, de összességében százmilliós nagyságrendet tesznek ki. A többségét megkérdőjelezhető tanulmányokra és képzésekre kötötték. Egy példát is bemutatott, mint írta:

ez a szerződés „csupán“ bruttó 15 millió forintról szól. Ezért a pénzért egy 20 oldalas tanulmányt rendeltek 2020-ban arról, hogyan érintette a járvány a diákokat. Ez gyakorlatilag egy 1000 fős online közvélemény kutatást jelentett. Az eredményéből olyan “váratlan” dolgokat tudhatunk meg, mint hogy „a diákok többsége arra számított, hogy a járvány miatt nehezebb lesz külföldi ösztöndíjra menni”, vagy hogy a járvány egy részüket negatívan érintette anyagilag.

Ráadásul egy ekkora, 1000 fős közvélemény-kutatás ára ma is csak 2,5 millió forint körül van, komoly közvéleménykutató cégeknél. 2020-ban pedig akár 1,5 millió forintért is meg lehetett volna rendelni, vagyis a túlárazás akár tízszeres is lehet. Ezt a munkát viszont egy apró, ismeretlen cég kapta meg, amelyik tulajdonosa egy NER-közeli – bár több forrásom szerint sem rossz – szociológus.