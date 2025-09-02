Hadházy Ákos ezúttal a hatvanpusztai Orbán-birtok könyvtáráról osztott meg fotókat

Hadházy Ákos ezúttal a hatvanpusztai birtok könyvtáráról osztott meg újabb fotókat, vett észre a Telex.

Ez a viccesgiccses stílusban épült üzemi könyvtár az egykori cselédházból lett kialakítva, ahogyan Orbán apja fogalmazott: “kiütötte a födémet” és csinált egy könyvtárat, hogy a család összegyűlt könyveit, iratait megmutathassa… A cselédház amúgy soha nem volt műemlék minősítésű, úgyhogy erre nem mondhatja Lázár, hogy a műemlékvédelem szép példája. Inkább egy bugris újgazdag család úrhatnámságának és mérhetetlen luxusának újabb bizonyítéka.

- írta Hadházy Ákos.

Hétfőn a képviselő a hatvanpusztai birtokról készült tervrajzokat hozott nyilvánosságra, ezeken az látszik, hogy az Orbán Viktor szerint félkész mezőgazdasági üzemben épült egy vendégház, amiben tíz darab, többszobás komplett lakás, két lift, három lépcsőház, kandallós étkező, óriási társalgó és dohányzószoba és klubszoba megjelölésű helyiségek is vannak.