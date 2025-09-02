Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Hadházy Ákos ezúttal a hatvanpusztai Orbán-birtok könyvtáráról osztott meg fotókat

A képviselő szerint bugris újgazdagokról van szó.

Hadházy Ákos ezúttal a hatvanpusztai birtok könyvtáráról osztott meg újabb fotókat, vett észre a Telex.

Ez a viccesgiccses stílusban épült üzemi könyvtár az egykori cselédházból lett kialakítva, ahogyan Orbán apja fogalmazott: “kiütötte a födémet” és csinált egy könyvtárat, hogy a család összegyűlt könyveit, iratait megmutathassa… A cselédház amúgy soha nem volt műemlék minősítésű, úgyhogy erre nem mondhatja Lázár, hogy a műemlékvédelem szép példája. Inkább egy bugris újgazdag család úrhatnámságának és mérhetetlen luxusának újabb bizonyítéka.

- írta Hadházy Ákos.

Hétfőn a képviselő a hatvanpusztai birtokról készült tervrajzokat hozott nyilvánosságra, ezeken az látszik, hogy az Orbán Viktor szerint félkész mezőgazdasági üzemben épült egy vendégház, amiben tíz darab, többszobás komplett lakás, két lift, három lépcsőház, kandallós étkező, óriási társalgó és dohányzószoba és klubszoba megjelölésű helyiségek is vannak.

Hatvanpuszta: Hadházy Ákos újabb érdekes listát mutatott be

A politikus hatvanpusztai tervrajzokat hozott nyilvánosságra. 

Repülőtéri dolgozók lophatták el a kecskeméti MIG-29-esek alkatrészeit

A Blikk úgy tudja, nincs biztonsági kamera ott, ahol a gépeket tárolják, és ezt csak belsősök tudhatták. Az alkatrészek mozgatásához legalább négy ember kellett.

Mégsem kobozzák el a korrupt pályázatíró 190 milliós vagyonát

Vádalkut kötöttek az ügyészséggel, ezért nem lehet bizonyítani, honnan van H. Anita pénze. A két és fél éves börtönbüntetés továbbra is érvényes.

Beleerősített a Fidesz, de még mindig vezet a Tisza a Republikon szerint

Augusztusban hibahatáron belül változtak a pártok közti erőviszonyok.

Ház a nagyecsedi szegregátumban.

„Sok felnőtt csak a nevét tudja leírni” – a legnagyobb felzárkózó településen jártunk

A személyi igazolványukról másolják a nevüket, de szeretnének új életet kezdeni a nagyecsedi szegregátumban élők. A Felzárkózó Települések kormányprogram legnagyobb városában a szomszédok a jó fizetéssel motiválják egymást a munkára, pedig a megyében nettó 355 ezer forint az átlagkereset. A város majdnem minden közintézményét felújították, és Lázár János gondoskodik az autópályáról is. A program ugyanakkor jelenleg uniós forrásokból működik, mivel a Belügyminisztérium 2022-ben leállította a finanszírozását. Az Mfor riportja Bódi Guszti szülővárosából. 

Horn Gábor

Horn Gábor: „Másik nemzeti kormánya legyen Magyarországnak”

A tihanyi Tranzit fesztivál szombati vitáján Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke és Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója a 2026-os parlamenti választások tétjéről beszélgettek.

Lastovo szigete a levegőből

Honvédségi gép gyakorlatozott Zadarban, Orbán Viktort nem ott fotózták le

A gép szerdán Zadarba repült, majd onnan visszatért a kecskeméti bázisra. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a repülő csak gyakorlatozott, utasokat nem szállított.

A Holdról is látszik: ezen a luxusjátszótéren fotózták le Rákay Philipet

A Holdról is látszik: ezen a luxusjátszótéren fotózták le Rákay Philipet

Pezsgő, kaviár és viktoriánus stílusú törökfürdő várja a kiválasztottakat a Royal Automobile Club londoni főépületében. A személyes, üzleti és politikai kapcsolatépítés mellett pihenésre is van lehetőség: Rákay Philipet egy másik, de szintén a klubhoz tartozó kastélynál fényképezték le.

Magyar Péter beindult: vagyonadó, sajtószabályozás, per az Index ellen

Magyar Péter beindult: vagyonadó, sajtószabályozás, per az Index ellen

Néhány óra alatt rengeteget elárult a Tisza elnöke a terveiről.

Donald Trump is megnézhette a hatvanpusztai birtokot

Donald Trump is megnézhette a hatvanpusztai birtokot

Az amerikai elnök egyik kedvenc lapja közölt anyagot a hatvanpusztai kastélyról.

