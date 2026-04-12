Hadházy Ákos gratulált a Tisza Pártnak és visszavonul

A független képviselő Facebook-oldalán reagált az eredményre, amely szerint nagyon kikapott a 6. számú egyéni választókerületben Budapesten, hiszen csupán a harmadik helyen végzett.

Budapest, 6. számú egyéni választókerület – XIV. kerület (feldolgozottság: 73,42 százalék)

Posztjában úgy fogalmazott:

Tizenhárom éve dolgozom a Fidesz bukásán. Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok. Szinte lehetetlen lenne leírni, ki mindenkinek és mennyire vagyok hálás a támogatásért, hiszen ezt a munkát – minden ellenkező állítással szemben – soha nem egyedül csináltam. Kiemelném azért mindenekelőtt a szüleimet, feleségemet és gyermekeimet. Köszönöm!

Amikor 2013-ban lelepleztem a trafikcsalást, nem akartam politikus lenni. Azt gondoltam, csak addig folytatom, amíg a Fidesz meg nem bukik. Ha így vesszük, ehhez a célhoz elértünk. Azóta persze már tudom, hogy a Fidesz mostani bukása a hazánkat gúzsba kötő korrupció érdemi csökkentésének az első és legfontosabb, de nem az egyetlen feltétele. Ahhoz, hogy Magyarország megtisztuljon, még hosszú út vezet.