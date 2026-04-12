Véget ért az Orbán-rendszer – percről percre a választásról

Élő közvetítésünkben számoltunk be a 2026-os országgyűlési választásokról – az urnazárás után.

Hadházy Ákos gratulált a Tisza Pártnak és visszavonul

Elhagyja a politikát.

A független képviselő Facebook-oldalán reagált az eredményre, amely szerint nagyon kikapott a 6. számú egyéni választókerületben Budapesten, hiszen csupán a harmadik helyen végzett.

Budapest, 6. számú egyéni választókerület – XIV. kerület (feldolgozottság: 73,42 százalék)

  • Velkey György László (Tisza Párt) – 52,59 százalék
  • Radics Béla (Fidesz-KDNP) – 25,21 százalék
  • Hadházy Ákos (független) – 16,45 százalék

Posztjában úgy fogalmazott:

Tizenhárom éve dolgozom a Fidesz bukásán. Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok. Szinte lehetetlen lenne leírni, ki mindenkinek és mennyire vagyok hálás a támogatásért, hiszen ezt a munkát – minden ellenkező állítással szemben – soha nem egyedül csináltam. Kiemelném azért mindenekelőtt a szüleimet, feleségemet és gyermekeimet. Köszönöm!

Amikor 2013-ban lelepleztem a trafikcsalást, nem akartam politikus lenni. Azt gondoltam, csak addig folytatom, amíg a Fidesz meg nem bukik. Ha így vesszük, ehhez a célhoz elértünk. Azóta persze már tudom, hogy a Fidesz mostani bukása a hazánkat gúzsba kötő korrupció érdemi csökkentésének az első és legfontosabb, de nem az egyetlen feltétele. Ahhoz, hogy Magyarország megtisztuljon, még hosszú út vezet.

Kiemelte:

A választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön. A mostani nagy felhatalmazás lehetőséget és kötelezettséget is ad erre.

Végül hozzátette, politikai pályafutását elengedve: jövő hónaptól a szekszárdi Központi Állatkórház kibővített éjszakai és hétvégi ügyelettel áll az állattartók és kedvenceik rendelkezésére.

Knockouttal nyert Magyar Péter a saját körzetében is

A Tisza Párt elnöke a voksok 63 százalékát szerezte meg Budapest 03. számú egyéni választókerületében a majdnem végleges adatok szerint. Steiner Attila (Fidesz-KDNP) mindössze 30 százalékot kapott.

Térképen mutatjuk: Így nyerte meg brutálisan a választásokat a Tisza Párt

„Elkékült” Magyarország választási térképe. 

Balatincz Péter

Veszprém vármegyében is tarolt a Tisza

Nagyon úgy tűnik, hogy mind a 4 egyéni választókerület az ellenzéki párté lesz.

Békés és Csongrád-Csanád valamennyi választókörzetében a Tisza győzött

Nagyot fordult a világ négy év alatt ezekben a vármegyékben is.

The Guardian: Orbán Viktor elismerte vereségét a 16 évnyi hatalom utáni magyar választáson

Egy rövid beszédben Orbán azt mondta, hogy a választási eredmény „fájdalmas számunkra, de egyértelmű” – írja a brit lap. 

Elképesztőt fordult 4 év alatt Bács-Kiskun, ismert Fidesz-KDNP-s politikusok buktak el

Bács-Kiskun vármegye mind a 6 országos egyéni választókerületében vezet a Tisza jelöltje, 70 százalék feletti feldolgozottság mellett. Négy éve itt tarolt a Fidesz-KDNP.

Orbán Viktor: A kormányzás felelősségét nem nekünk adták

A leköszönő miniszterelnök szerint a választás eredménye egyértelmű.

Németh Balázsnak sem jött be, amit jósolt

Simán nyert ellenfele.

Már kétharmados győzelemre áll a Tisza

45,71 százalékos feldolgozottságnál.

A 16. kerületet is behúzza a Tisza, a DK a 2 százaléktól is messze

Szabó Alexandra győzelme is kimondható.

