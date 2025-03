„Viszont a Puszraverszáj előtt közterületen vezető utat (még) nem védi sorompó, így azt is megmutathattam egy forgatócsoportnak, milyen szorgosan műveli a Család a kastélyparkot. Persze nem sajátkezűleg, hanem cselédek dolgoztak a kertben az ottjártamkor is” — teszi hozzá Hadházy Ákos.

„Hatvanpuszta mindig fejlődik: mostanra kerítéssel zárta le a kastély körüli szántóföldjét is a Dinasztia. Lesz itt még szögesdrót is, fő az éberség…” — írja az ellenzéki képviselő Facebook bejegyzésében .

