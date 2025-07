Hadházy Ákos Hatvanpusztán rostokolt – autójának kiszúrták a kerekeit

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

„Miniszterelnök úr, kiszúrathatja a szememet is, vagy akár hasba is szúrhatnak a smasszerei, Ön előbb-utóbb úgyis bukni fog, én meg nem félek Öntől” – írta a Facebook videójához Hadházy, aki szombaton többedmagával tervezi körbejárni a birtokot, amelyről Orbán Viktor azt állítja, az édesapja gazdasága.

Útja során az egyik, Mészáros Lőrinc tulajdonában levő szomszédos telken egy bölényt is látott, de nem ez volt az egyetlen meglepetés: amíg Hadházyék filmeztek, a független országgyűlési képviselő elmondása szerint az autójuk három kerekét is kiszúrták – foglalja össze a 24.

