Hadházy Ákos: Ilyen vidáman telik Schadl György házi őrizete

Kapcsolódó cikk Megnézték, hol senyved házi őrizetben Schadl György – a siófoki villát már el is kellett volna bontani Senki nem nyitott ajtót.

A pár másodperces snitt egy elektromos kapukat szerelő cég promóvideójában volt látható. A videó arról szólt, hogyan javítják a motoros kapukat – azonban véletlenül pont Schadl luxusvillájánál dolgoztak. Így került véletlenül Schadl is a videóba. Vidáman megtekinti a munkálatokat és elmondja, hogy a lényeg, hogy a végén előbb-utóbb jó legyen…

„Ilyen vidám az élete a házi őrizetben Schadl Györgynek a közvetlenül a Balaton partján álló, illegálisan épített villájában. Még aranyóra is van a kezén, bilincs helyett…” – írja Hadházy Ákos legfrissebb Facebook-posztjában.

