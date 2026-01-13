Hadházy Ákos ismét tüntet – szerinte van értelme

„Minden kedden elmondjuk az egyik választ azoknak, akik szerint semmi értelme tünteti: az »átláthatósági törvény« múlt héten sem került a »parlament« elé. Kimúlt, csendben felszívódott. Orbán »tavaszi nagytakarításából«” csak azért nem valósult meg sok minden, mert meglepte őket, hogy a magyarok hajlandóak tenni a szabadságukért” – írja a képviselő Facebook bejegyzésében.

Emlékeztetni szeretnének a zebrán

„Keddenként nem azért megyünk ki a zebrára, mert azt gondoljuk, hogy pár százan elérhetjük a technofasiszta törvény visszavonását. Hanem hogy a kormányt és az ellenzéket is emlékeztessük a fentiekre. Talán emiatt a kormány kétszer is meggondolja, meddig megy el a csalásokkal. Az ellenzék pedig talán rájön, hogy nem elég megmutatni, hogy van erőnk, hanem ha a Fidesz csalásai eredményesek lennének, használni is kell azt” – teszi hozzá.