Közélet Hadházy Ákos tüntetés

Hadházy Ákos ismét tüntet – szerinte van értelme

mfor.hu

Az ellenzéki képviselő folytatta rendszeres keddi tüntetés-sorozatát a fővárosban. Szólt a kétkedőkhöz.

„Minden kedden elmondjuk az egyik választ azoknak, akik szerint semmi értelme tünteti: az »átláthatósági törvény« múlt héten sem került a »parlament« elé. Kimúlt, csendben felszívódott. Orbán »tavaszi nagytakarításából«” csak azért nem valósult meg sok minden, mert meglepte őket, hogy a magyarok hajlandóak tenni a szabadságukért” – írja a képviselő Facebook bejegyzésében.

Emlékeztetni szeretnének a zebrán

„Keddenként nem azért megyünk ki a zebrára, mert azt gondoljuk, hogy pár százan elérhetjük a technofasiszta törvény visszavonását. Hanem hogy a kormányt és az ellenzéket is emlékeztessük a fentiekre. Talán emiatt a kormány kétszer is meggondolja, meddig megy el a csalásokkal. Az ellenzék pedig talán rájön, hogy nem elég megmutatni, hogy van erőnk, hanem ha a Fidesz csalásai eredményesek lennének, használni is kell azt” – teszi hozzá.

Olyan történt az RTL-el, amire régóta nem volt példa

Olyan történt az RTL-lel, amire régóta nem volt példa

A 2. héten meglepő végeredmény született.

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz előnyt lát

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz-előnyt lát

Felmérésük szerint a Fidesz a listás szavazatok 47, a Tisza Párt 40, a Mi Hazánk pedig hat százalékát kapná meg egy most vasárnapi választáson.

Az Integritás Hatóság a nyomozás közepén új felsőkategóriás autót vett

Miután három, autóbérlésre és/ vagy -vásárlásra kiírt közbeszerzésük is eredménytelen lett, s a hatóság ellen jelenleg is nyomozások folynak, most új gépjárműt vásárolt az Integritás Hatóság több mint 24 millió forintért.

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Április 12-én lesznek a választások.

Magyar Péter diadalmaskodott a bíróságon, jön a helyreigazítás?

Magyar Péter diadalmaskodott a bíróságon, jön a helyreigazítás?

Megszületett az új ítélet.

Orbán Viktorék az év végére indultak be igazán

Orbán Viktorék az év végére indultak be igazán

Az év utolsó napjaiban sok rendelet jelent meg.

Örömhírt kapnak a Lidl vásárlói kedden

Örömhírt kapnak a Lidl vásárlói kedden

Csirkeárakat csökkent a Lidl.

Hajdú Péter nem meri felvenni milliós rolexét...vagy mégis?

Hajdú Péter nem meri felvenni milliós rolexét...vagy mégis?

A több milliós óra fent volt, majd lekerült nagy félelmében. Műsorszerkesztési finomságok Hadházy Ákostól.

Újabb hangos kihívót kapott Orbán Viktor

Újabb hangos kihívót kapott Orbán Viktor

Ismert publicista szólítja fel vitára a kormányfőt egy videóüzenetben. Várja a választ!

Magyar milliárdos árajánlatot tett a kapós weboldalra

Magyar Péter milliárdos árajánlatot vár a kapós weboldalra

A Tisza Párt elnöke szerint rászoruló családok sokasága járna jól, ha a kormánypárt megvenné a webcímet tőlük. Tüzifát vennének.

