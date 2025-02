Hadházy Ákos lelombozót posztolt – nem fogja elhinni, mi szükséges a kormányzati infokommunikációhoz!

Összesen 60 hónapra 322 darab dísznövényt bérel a kormányzati infokommunikációért felelős állami Idomsoft Zrt. – derül Hadházy Ákos ellenzéki képviselő Facebook-posztjából. A honatya által közzétett szerződéslista alapján az Idomsoft Zrt. még 2021 elején szerződött le a dísznövények bérlésére kaspókkal és az ápolásukhoz szükséges szolgáltatásokra nettó 23,7 millió forintért a Gourmet Garden Kft.-vel. A lista szerint a szerződést 2021 augusztusában módosították, ekkor a szerződéses összeg 34,6 millió forintra nőtt, majd

egy 2021 novemberi módosítással a bérleti díj tovább emelkedett 54,5 millió forintra.

Dísznövények tízmilliókért?

Fotó: Facebook / Hadházy Ákos

Hadházy emlékeztet, „a virágbérlő Idomsoft az egyik fő elkövetője az állami szoftvereknek, ott van a választási szoftvereknél is és a »Digitális állampolgárságban« is”. A bérge adó cégről pedig azt írja, „egy kis start-up cégként indult, nagy médiafelhajtással, aztán a szokásos földbeállással”. Ám – teszi hozzá – a cégben megjelent egy személy, aki „Mészáros bankjának” informatikai igazgatója is lett, és az Idomsoft-üzlet óta „látszik is némi bevétel” – írja Hadházy Ákos. A nyilvános cégbeszámolók szerint a Gourmet Garden Kft. 2020-ban 55 millió, 2021-ben 107 millió, 2022-ben 93 millió, 2023-ban pedig 129 millió forint nettó árbevételt ért el