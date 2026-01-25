1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Hadházy Ákos Ingatlan

Hadházy Ákos megint talált valami érdekeset

mfor.hu

A dubicsányi Vay-kastély közel ezer négyzetméteres.

Úgy tűnik, egy újabb kastélyhoz jut egy újabb csókos, ismét potom áron – írja Facebook-posztjában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Ahogy Hadházy írja, most a korábban Volán-üdülőként működő dubicsányi Vay-kastély közel ezer négyzetméteres, 15 szobás, tartozik hozzá egy két és félhektáros őspark is.

Az árverést december 31-én hirdették meg, január 6-án és 13-án tekinthették meg a kastélyt a vevőjelöltek, erre mindösszesen egy-egy órájuk volt. Ezek után január végén pedig két nap alatt meg is tartják a licitet. A kikiáltási ár 279 400 000 forint, félmilliónként lehet licitálni.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megvan, hogy kik fizethetik meg a rezsistop árát

Megvan, hogy kik fizethetik meg a rezsistop árát

Mindenkinek segíteni szeretne a kormány.

Szent-Iványi István

Külpolitikai szakértő: „Orbán Anita nagyon jó választás”

Szent-Iványi István szerint egy felkészült és rátermett diplomatáról van szó.

Szijjártó Péter

„Ismerem Orbán Anitát” – Szijjártó Péter rögtön nekiment a Tisza külügyi vezetőjének

Szerinte Orbán Anita anno arra próbálta rávenni, hogy Magyarország ne vegyen „olcsó orosz gázt”.

Megvan a Szijjártó Péter álral bejelentett szavazás eredménye, nevet vált a Budapest Honvéd

Megvan a Szijjártó Péter által bejelentett szavazás eredménye, nevet vált a Budapest Honvéd

A Budapest Honvéd által indított szavazás eredményeképpen a labdarúgócsapat a következő idénytől ismét Kispest-Honvéd FC néven indul.

Állami feladattá tenné a bírósági végrehajtást egy ellenzéki párt

Állami feladattá tenné a bírósági végrehajtást egy ellenzéki párt

A Demokratikus Koalíció (DK) egy kormányváltás után ismét kizárólagos állami feladattá tenné a bírósági végrehajtást és önálló végrehajtási bíróságokat hozna létre, ismertette elképzeléseiket az ellenzéki párt elnöke egy szombati, online sajtótájékoztatón.

Orbán Anita

Londoni topmenedzsert igazolt Magyar Péter külügyi vezetőnek

Magyar Péter szombat reggel közölte, hogy a Tisza Párt új külügyi vezetője és „a magyar diplomácia új arca” Orbán Anita.

Kapitány István láttán a kormány megnyomta a rezsi-pánikgombot?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet pont a Tisza energetikai nagyágyújának a felbukkanása után tartotta szükségesnek az újabb „rezsicsökkentő” intézkedését meghozni. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Magyar Péter

Nagy árat fizetnek Magyar Péterék, mert nem támogatták von der Leyent

Fél évig nem szólalhatnak fel az EP-ben, mivel nem vettek részt a néppárti Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány szavazásán.         

Óriási mínuszokban az MCC ingatlanfejlesztő cégei

Megtalálták a nyertest, akitől villamos energiát vásárol az MCC a hét ingatlanfejlesztő cégének. Ennek kapcsán rápillantottunk a pár éve alapított cégek adataira, s egy kivétellel kisebb-nagyobb veszteséget görgetnek maguk előtt. Van, amelyiknek 1 milliárd forintos hátraléka van.

Külügyi és oktatási vezető is előléphet a Tisza Pártból

Külügyi és oktatási vezető is előléphet a Tisza Pártból

Magyar Péter azt írta, szombaton bemutatja a Tisza Párt a külügyi területekért felelős szakértőjét, napokkal ezután pedig a párt oktatásügyi szakértője következhet. Arról is kiszivárogtak információk, hogyan épül fel a kampányuk.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168