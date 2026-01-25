Hadházy Ákos megint talált valami érdekeset

Úgy tűnik, egy újabb kastélyhoz jut egy újabb csókos, ismét potom áron – írja Facebook-posztjában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Ahogy Hadházy írja, most a korábban Volán-üdülőként működő dubicsányi Vay-kastély közel ezer négyzetméteres, 15 szobás, tartozik hozzá egy két és félhektáros őspark is.

Az árverést december 31-én hirdették meg, január 6-án és 13-án tekinthették meg a kastélyt a vevőjelöltek, erre mindösszesen egy-egy órájuk volt. Ezek után január végén pedig két nap alatt meg is tartják a licitet. A kikiáltási ár 279 400 000 forint, félmilliónként lehet licitálni.