Hadházy Ákos megint talált valamit, amitől felmegy a vérnyomása

„Közérdekű adatigénylésből megtudtam, hogy másfél milliós állófogadással ünnepelték az egyik legkorruptabb bukott minisztert 60. születésnapját az akadémiától elvett kutatóintézetben” – kezdte csütörtök reggeli Facebook.bejegyzését Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselője. A politikus korábban arról számolt be, hogy ünnepi rendezvényt az állami HUN-REN SZTAKI tanácstermében Palkovics László születésnapja alkalmából.

Hadházy szerint a többek között parajkrémes lazacos házi rétest és pezsgőkrém tortafalatkákat tartalmazó ellátmány személyenként 20 ezer forint költséget jelentett a HUN-SZTAKI-nak, de a válasz szerint a méregdrága Ferrari pezsgőt ajándékba hozta valaki.

Hadházy Ákos hozzátette: egy másfél milliós buli persze akár szerénynek is mondható a szétlopott országhoz képest„, két megjegyzést azonban tett: szerinte egészen furcsa és elfogadhatatlan gondolkodásra vall a válasz azon érvelése, hogy a buli „nem közpénzből történt, mert arra a HUN-SZTAKI gazdasági tevékenységének bevételeiből költöttek.” Mint írta: derék dolog, ha egy állami fenntartású kutatóhelynek a piacról is vannak bevételei.

„Csakhogy természetesen azok a bevételek is közpénzt jelentenek, azok nem válnak magánvagyonná” – fogalmazott Zugló képviselője, aki arra is kitért, hogy amikor azt hallja, hogy „állami hivatalokban és iskolákban egy nyomtató patron megvásárlásához is három engedély kell és arra hónapokat kell várni, akkor különösen visszás egy bukott, korrupt exminiszter fenekét nyaló szervilis szülinapi buli parajkrémes lazacos háziréteséről olvasni (20ezer ft pro Kopf).”