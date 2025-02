Hadházy Ákos megint talált valamit Pakson

„Azt csak remélni tudjuk (mert egyelőre semmit nem kommunikálnak róla), hogy a négyes blokk tegnapi üzemzavarának nincsen köze az elfuserált gödörhöz (ez a blokk van ugyanis a legközelebb hozzá és ha ott megindul a talaj vagy a talajvíz, az akár hátrányosan is érintheti a blokkot”

Hadházy Ákos azt a lehetőséget is felveti, hogy a két dolog között akár összefüggés is lehet.

Az egyik munakgödör falénál omlott be egy szakasz, itt állították le a munkavégzést.

Kapcsolódó cikk Paks II.: beomlott egy gödörfal, leállította az építkezést az Atomenergia Hivatal Az egyik munakgödör falénál omlott be egy szakasz, itt állították le a munkavégzést.

Az elmúlt napokban több aggasztó hír is jött Paksról, először az derült ki, hogy beomlott egy gödör fala, és emiatt le kellett állítani az építkezést, majd vasárnap üzemzavart jelentettek a működő paksi atomerőmű négyes blokkjából.

– írja posztjában Hadházy, aki a helyszínen dolgozó, meg nem nevezett munkásokra hivatkozva azt is írja, hogy „a paksi építkezésen folyamatosan sértik meg a legelemibb munkaügyi és munkavédelmi szabályokat”.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő megtalálta AaNemzetgazdasági Minisztérium alá tartozó Munkavédelem és Foglalkoztatás-felügyelet egyik nyilvántartásában az „Orgenergosztroj” Zrt-t, azaz a Paks 2 projekt egyik orosz fővállalkozó cégét. Az Orgenergosztrojra tavaly márciusban 4,5 millió forintos bírságot szabtak ki „bejelentés elmulasztása” miatt, a feltüntetett paragrafusokból pedig arra lehet következtetni, hogy a cég nem jelentette be dolgozóit, azaz feketén foglalkoztatta őket.

Büntetést kapott az egyik orosz fővállalkozó – de lehet ennek köze az üzemzavarhoz is?

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!