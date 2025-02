Hadházy Ákos nem akármivel készült Orbán Viktor vendégének – helyszíni képek

Alice Weidel, a német szélsőjobboldali AfD kancellárjelöltje a német választási kampány hajrájában látogat Budapestre, ahol a magyar miniszterelnökkel tárgyal a Karmelitában, majd egy közös sajtótájékoztatót is tartanak – ezen egyébként kollégánk a helyszínen is részt vesz, valamint élő közvetítésben is követjük azt.

Helyszínen lévő kollégánk a kordonoknál várakozik, itt készített fényképet Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő egyszemélyes demonstrációjáról – a politikus az alkalomhoz illő feliratokkal üdvözli a német politikust Magyarországon. A táblák szerint:

A populisták a demokrácia fasisztái

Mentsétek meg Európát! Állítsátok meg a nácikat!

Ismerünk benneteket, tudjuk, mit tesztek!

A helyszínen készült képeinkből galériát készítettünk, ezt itt nézheti meg: