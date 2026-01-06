Hadházy Ákos szakadó hóban tüntet, és a túlzott optimizmustól óv

A túlzott optimizmus életveszélyes – mondta a szakadó hóesésben Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki a számos tavalyi tüntetés után újabb megmozdulást szervezett a budapesti Ferenciek terére.

Hadházy szerint szintlépésnek tekinthető, hogy a bírósági tiltás ellenére juttatták el sokmilliós példányszámban minden háztartásba a Bors különszámát, amiben „mocskos hazugságokat” terjesztenek – mondta, majd ezután a résztvevők hangos pfujolásba kezdtek – számolt be a demonstrációról a HVG.

Választási csalás

„A Bors különszáma önmagában is példátlan arcátlanság és nyílt választási csalás” – véli Hadházy. Hozzátette: ha csalással nyer a kormánypárt a tavaszi országgyűlési választásokon, azt „nem fogjuk elfogadni”.

Hadházy beszéde után az egybegyűltek rendőri kísérettel elindultak az Erzsébet hídra.