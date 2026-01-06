1p
Közélet Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Média Választás 2026 Hadházy Ákos

Hadházy Ákos szakadó hóban tüntet, és a túlzott optimizmustól óv

mfor.hu

Az ellen tiltakoztak, hogy a bírósági tiltás ellenére is eljuttatták a lakossághoz a Bors különszámát, amit teljes egészében a Tisza – sokszor cáfolt – „adóemelési terveiről” szólt.

A túlzott optimizmus életveszélyes – mondta a szakadó hóesésben Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki a számos tavalyi tüntetés után újabb megmozdulást szervezett a budapesti Ferenciek terére.

Hadházy szerint szintlépésnek tekinthető, hogy a bírósági tiltás ellenére juttatták el sokmilliós példányszámban minden háztartásba a Bors különszámát, amiben „mocskos hazugságokat” terjesztenek – mondta, majd ezután a résztvevők hangos pfujolásba kezdtek – számolt be a demonstrációról a HVG.

Választási csalás

„A Bors különszáma önmagában is példátlan arcátlanság és nyílt választási csalás” – véli Hadházy. Hozzátette: ha csalással nyer a kormánypárt a tavaszi országgyűlési választásokon, azt „nem fogjuk elfogadni”.

Hadházy beszéde után az egybegyűltek rendőri kísérettel elindultak az Erzsébet hídra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megkezdődtek a tárgyalások a tiltakozó fuvarozókkal

Megkezdődtek a tárgyalások a tiltakozó fuvarozókkal

Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára folytatta az egyeztetéseket a fuvarozói képviseletekkel kedden.

Verhetetlen volt a Demjén-film

Elképesztő módon indította az évet a TV2 – Sulyok Tamás is váratlan helyen tűnt fel

2026 első hete egy filmről szólt.

Navracsics Tibor szerint ez adottság

Navracsics Tibor szerint ez adottság

Magyarország településszerkezete adottság, amelyet a jövőben is alapértékként kezelnek, állította a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

52 ezres karácsonyi csomagokkal ajándékozta meg dolgozóit a Magyar Államkincstár

Most karácsonykor is bőkezű volt a Magyar Államkincstár: a 2024-es évnél kicsit olcsóbb, de így is minőségi élelmiszerekkel teli pakkokkal lepte meg többezer dolgozóját. Bár libamáj konzerv a korábbiakkal ellentétben már nem került a csomagba.

A következő kormány arathatja le a Budapest-Belgrád vasútvonal babérjait

A következő kormány arathatja le a Budapest-Belgrád vasútvonal babérjait (frissítve)

Lehet, hogy Aleksandra Sofronijević nem akarta kiborítani a bilit, de a szerb építésügyi és közlekedési miniszter szavaiból úgy tűnik, hogy a választás utánra csúszhat a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának átadása. Egyelőre több a kérdés, mint a válasz: a MÁV hosszabb menetidőt írt lapunknak, mint amiről a szerb elnök beszélt, és azt sem tudjuk, hogy a vonatok megállnak-e majd Pesterzsébeten, Soroksáron, vagy Kiskunhalason.

Orbán Viktor zsíros béremelésre számíthat – Magyar Péter korlátozná a miniszterelnöki fizetést

Orbán Viktor zsíros béremelésre számíthat – Magyar Péter korlátozná a miniszterelnöki fizetést

Így alakulhatnak a parlamenti fizetések.

„Nincs jobb nálam senki” – jelentette ki Orbán Viktor a Kormányinfón

A hagyomány szerint mindig karácsony előtt tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor, ám most az új év első napjaiban tette ezt. Sok kérdést feltettek az újságírók. 

Ma berúgja az évet Orbán Viktor?

Ma berúgja az évet Orbán Viktor?

Kérdés nem marad válasz nélkül?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadást tart az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség Smart Manufacturing (Smartman) című rendezvényén

„Sokra nem megyünk vele, ha közben sikerül majd elérni a 2000 forintos kenyérárat”– olvasóink a kormány 1 milliós átlagbér-céljáról

Lesz-e a bruttó átlagkereset 1 millió forint? Míg a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium kitart a célja mellett, olvasóink nem hisznek a miniszter prognózisának. Aki mégis, az viszont a magas várható inflációt emlegeti egyből.

Jön a szombati munkanap – de mikor lesz még ilyen 2026-ban?

Jön a szombati munkanap – de mikor lesz még ilyen 2026-ban?

Nem sokszor lesz átcsoportosított munkavégzés.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás? (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168