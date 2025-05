Hadházy Ákos törvényjavaslatot nyújtott be a devizahiteles végrehajtások felfüggesztésére

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„A mostani ítélet után látjuk, járhattak volna jobban is a devizahitelesek az EU-s jog alapján, ha az állam nem a bankok érdekeit nézi a polgárai érdekei helyett” – írta.

A döntés értelmében ha egy ilyen feltétel érvénytelenítése a szerződés teljesíthetetlenségéhez vezet, akkor a szerződés egésze is érvénytelennek tekintendő, és vissza kell állítani azt az állapotot, amelyben a fogyasztó a szerződés megkötése előtt volt.

A politikus bejegyzésében hangsúlyozta: bár nem tartja legitimnek az Országgyűlést, most mégis benyújtották a javaslatot, hogy felhívják a figyelmet a kialakult helyzetre.

Az összes folyamatban lévő devizahiteles végrehajtási eljárás azonnali felfüggesztését kezdeményezi Hadházy Ákos és Jámbor András, a Szikra Mozgalom politikusának közös törvényjavaslata – erről Hadházy számolt be a Facebook-oldalán. Zugló független országgyűlési képviselője szerint a lépésre azért van szükség, mert egy múlt heti európai bírósági ítélet gyökeresen megváltoztathatja a devizahitelek eddigi jogi megítélését.

