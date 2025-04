Az újabb demonstrációt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hirdette meg azután, hogy egy héttel ezelőtt négy hidat is megbénítottak a tüntetők.

Kapcsolódó cikk A gyülekezési törvény ellen a lezárt Erzsébet hídon tiltakoznak Az újabb demonstrációt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hirdette meg azután, hogy egy héttel ezelőtt négy hidat is megbénítottak a tüntetők.

A politikus először múlt kedden, március 25-én szervezett demonstrációt az Erzsébet hídra a gyülekezési törvényt módosító, a Pride-ot betiltó törvény visszavonását követelve. A rendőrség előzetesen nem engedélyezte az eseményt, ám a Kúria kimondta: a tiltás jogtalan volt. Most kedden a pedig a tüntetők négy hidat is lezártak hosszabb-rövidebb időre.

A helyszín ezúttal is az Erzsébet híd lesz.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!