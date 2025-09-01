Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Hadházy Ákos

Hadházy Ákos újabb érdekes listát mutatott be Hatvanpusztáról

mfor.hu

A politikus hatvanpusztai tervrajzokat hozott nyilvánosságra. 

A független képviselő legújabb Facebook-posztjában mutatta be új szerzeményeit, mint írta:

megszereztem Hatvanpuszta két nagyobb épületének és a mélygarázsok tervrajzait.

A képviselő ezután így folytatta:

először a „vendégháznak”, vagy „Nyugati Szárnynak” nevezett épület földszintjének és emeletének alaprajzát mutatom meg. Ez a kastélyépület az egyik lerombolt, műemlék birkaistálló helyén áll. Ez az a szárny, amely az energiahatékonysági igazolás szerint is lakóépület. Mezőgazdasági üzem nincs, de van:

  • 10 darab komplett lakás, mindegyikben több szoba (vannak olyanok, amelyikben négy is), konyha, wc, fürdőszoba. A luxusapartmanok 35- 80 négyzetméteresek, négy közülük kétszintes.
  • két lift, három lépcsőház (négy kétszintes lakás külön, saját lépcsőt kapott)
  • a földszinten 190 négyzetméteres étkező (kandallóval), és egy 140 négyzetméteres társalgó
  • az emeleten egy 160 négyzetméteres és 90 négyzetméteres dohányzószoba és klubszoba megjelölésű helyiség
  • a földszinten van egy tizenegyedik, éttermi kapacitású konyha, ez 40 négyzetméteres, de tartozik hozzá külön hűtőtér, italraktár, szárazáru-raktár, fogyóeszköz-raktár, zöldség-előkészítő, hús-előkészítő, valamint fehér és fekete mosogató is
  • a pinceszinten külön steak-előkészítő helyiség is található,
  • de van egy külön, 10 négyzetméteres söntés is.

A politikus posztjából kiderült, a tíz lakás közül a legkisebbe közvetlenül a konyhából, egy külön lépcsőn lehet felmenni. Az építőmunkások szerint ez a séf lakása – tette hozzá.

Hadházy Ákos a tervek alapján hosszasan listázta a helyiségeket, majd így értékelte a felfedezését a posztjában:

„ha ez egy mezőgazdasági üzem, akkor én meg a római pápa vagyok.”

Mit állít Orbán Győző?

A miniszterelnök apja a Bors Online interjújában beszélt arról, hogy mi történik Hatvanpusztán. Akkor így jellemezte a tulajdonában álló, felújítás alatt lévő birtokát, amit ő mintagazdaságnak nevez:

„Hatvanpuszta egy gazdaság. A semmi közepén, mint a neve is mutatja. A Habsburgok egyik mintagazdasága volt.”

Ugyanebben az interjúban beszélt arról is, hogy milyen épületek vannak Hatvanpusztán. Orbán Győző ezt állította:

„portaépület, őrszolgálat, trafóház, szennyvízközpont, napelemtelep. (…) Visszaépítettem a valamikor béresházat is, itt laktak a telepen dolgozók és a családjaik. Kiütöttem a födémet, és könyvtárat csináltam belőle, itt lesz a családunk összes könyve, irata, mindaz, ami megmaradt a múltból. (…) Az egyik nagy birkaistállóból műhelyházat csináltam, ahol feldolgozhatjuk a terményeket. Gépszín lesz, szerelőakna, aszaló, akarok pálinkafőzőt is, minden, amire egy igazi gazdálkodónak szüksége lehet. És persze szociális helyiségek, munkáslakás, ha igény lesz rá. Vannak raktárak, pincék, garázsok. A másik nagy birkaistállóból vendégházat csináltam. Ha összejön az egész család, vagyunk vagy ötvenen. A dédunokáknak csináltattam egy gyerekmedencét.”

