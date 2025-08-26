1p
Hadházy Ákos újabb luxizós esetre bukkant

mfor.hu

A külügyminiszter és családja nyaralásáról.

A független képviselő Facebook-oldalán számolt be legújabb felfedezéséről:

„napi utánpótlás luxi: Szijjártó Péter fia Instagram-oldalán dicsekedett azzal, hogy ő sem menetrend szerint repül… Hanem ahogyan a papától látta, luxus magánrepülővel. Azt a posztját gyorsan leszedették vele, de volt, aki lementette a képet.

Ami viszont még mindig kint van, azok az – alsóhangon – 1,3 milliós és félmilliós Louis Vuitton táskák. Biztos nem fértek volna bele a Wizzair ellenőrző kosarába, azért kellett külön repcsivel utazniuk.”

A képviselő bejegyzésében egy jótanáccsal is ellátta az ifjabbik Szijjártót, mint írta:

a gazdagság nem bűn. Hivalkodni vele: ciki. Az egész országot kizsebelő elit részeként tenni ugyanezt: arcátlanság.

Hadházy Ákos teljes posztját itt olvashatja el:

