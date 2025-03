Hadházy Ákos újabb tüntetést ígért jövő keddre

A tüntetés végén Hadházy állt ismét a színpadra. Arról beszélt, hogy az volt a legfontosabb, hogy ennyien mentek tüntetni. „Önök adják az ellenállást.” Az sem baj, hogy hosszúak voltak a beszédek, mert így legalább teljesítették a tervet, hogy két órára legyen lezárva az Erzsébet hídra vezető út — számol be róla a 444.

Elmondta, addig folytatódik az ellenállás, amíg nem teljesülnek a követelések: a gyülekezési törvénymódosítást vonják vissza, az Alaptörvény-módosítást ne fogadják el.

Hadházy Ákos nem tágít

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

Hadházy Ákos Magyar Péter megnyilatkozására vár

Arról is beszélt, ellenzéki oldalon eddig hiányzott egy erős, hiteles párt és az ellenállás is. A kettőre együtt van szükség, nem viszálykodhatnak.

Azt várja, hogy Magyar mondja ki, ezek putyini törvények.

Hadházy szerint „ha a hatalom keményít, mi is keményebbek leszünk. Ezt már rég meg kellett volna csinálni, most el kell kezdeni.” Ezek nem erőszakos módszerek – hangsúlyozza a képviselő. Arról is beszélt, nem fognak nyomakodni most a rendőrökkel. „Most neki kell állni követeléseket megfogalmazni, hogy ne csak panaszkodás, picsogás legyen.”

Hadházy jövő keddre újabb tüntetést jelentett be.

Hadházy beszéde után a tüntetők többsége – több ezer ember – a Szabadság híd felé tart, zúg a „mocskos Fidesz” és az „Orbán takarodj”, meg a „ruszkik haza”.