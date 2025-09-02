Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Hadházy Ákos visszatért szokásos tüntetéseihez

Az ellenzéki politikus az utóbbi időben inkább Hatvanpusztán tüntetett, de budapesti hívei közben is megtartották szokásos keddi tüntetéseiket.

„Bár a hatalom zavarban van, ez nem azt jelenti, hogy már csak aludnunk kell néhány hónapot és eltakarodnak. A még mindig talonban tartott ellehetlenítési törvény, az orosz titkosszolgálati beavatkozás, a Pride szervezői elleni büntetőeljárás, az egészen extrém ukránellenes propaganda külön-külön is indokolná a tiltakozást, együtt azonban méginkább ellenállásra buzdít!” – írta a kedd délutánra összehívott tüntetés Facebook-eseményében Hadházy Ákos, amiről a HVG is beszámol.

Folytatást ígér

„Egy rövid szünet után ismét jelentkezünk a Ferenciek teréről, mert NEM HAGYJUK ABBA!” – írja hadházi Facebook bejegyzésben.

Hadházy bejelentette, hogy jövő kedden Dunaújvárosban fog tüntetést szervezni, két hét múlva pedig újra a Ferenciek terén tüntet majd, és arra is ígéretet tett, hogy amíg nem vonják vissza az ellehetetlenítési törvényt, addig folytatni fogja a tüntetések szervezését – foglalja össze a HVG.

