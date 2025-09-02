Hadházy Ákos visszatért szokásos tüntetéseihez

„Bár a hatalom zavarban van, ez nem azt jelenti, hogy már csak aludnunk kell néhány hónapot és eltakarodnak. A még mindig talonban tartott ellehetlenítési törvény, az orosz titkosszolgálati beavatkozás, a Pride szervezői elleni büntetőeljárás, az egészen extrém ukránellenes propaganda külön-külön is indokolná a tiltakozást, együtt azonban méginkább ellenállásra buzdít!” – írta a kedd délutánra összehívott tüntetés Facebook-eseményében Hadházy Ákos, amiről a HVG is beszámol.

Folytatást ígér

„Egy rövid szünet után ismét jelentkezünk a Ferenciek teréről, mert NEM HAGYJUK ABBA!” – írja hadházi Facebook bejegyzésben.

Hadházy bejelentette, hogy jövő kedden Dunaújvárosban fog tüntetést szervezni, két hét múlva pedig újra a Ferenciek terén tüntet majd, és arra is ígéretet tett, hogy amíg nem vonják vissza az ellehetetlenítési törvényt, addig folytatni fogja a tüntetések szervezését – foglalja össze a HVG.