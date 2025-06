Hadházy Ákosnak nem teszik a válasz

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

„Természetesen ilyenkor meg kellene mondaniuk, hogy akkor, ha nem a minisztérium, akkor ki a fészkes fene adta el a páncélosokat. De egyébként a válasz nem stimmel, mert egyrészt a kérdésem nem arra vonatkozott, hogy a MINISZTÉRIUM hány járművet adott át, hanem arra, hogy MAGYARORSZÁG hogyan segítette a szerb hadsereget. Másrészt a szabályok szerint a miniszter felelőssége a honvédségi beszerzésekről és eladásokról dönteni és akkor is van köze a folyamathoz, ha nem ő, hanem a kormány döntött” – zárja sorait Hadházy Ákos.

„Mivel ugye 26 gépjármű átadását a kormány is beismerte, ez a tagadás csak játék a szavakkal. Nyilván abba kapaszkodnak, hogy NEM a honvédelmi minisztérium adta át a csapatszállítókat, hanem valaki más pl. a kormány” – értékeli a képvielő.

A magyar Rheinmetall már most nyereséges.

Hadházy Ákos Facebook bejegyzésében felidézi, „hogy a magyar sajtó beszámolt 26 harci jármű eladásáról, de a szerbiai sajtó összesen 66 ajándékba adott páncélosról írt. Miután az országgyűlési törvény által adott jogomra hivatkozva kérdeztem a konkrétumokról a minisztert, az államtitkára lekoptatott azzal a »válasszal«, hogy minden törvényesen zajlott. Ezt nem feltétlen hiszem el, de nem is ezt kérdeztem” – teszi hozzá.

