Hadházy Ákosnak volt pár szava a Tisza új igazolásához, Magyar Péter visszaszólt

„Néhány TÉNYT még le kell írnom Ruszin-Szendi Romuluszról, többek között felelevenítve néhány régebbi posztomat is (akkor is meg kell tennem, ha lesznek olyanok, akik azokat lájkolták, most pedig majd dühös kommentekben vetik a szememre, hogy én bezzeg nem tettem semmit – jobb esetben nem értem el semmit, rosszabb esetben Rogán propagandistája vagyok)” – kezdte vasárnapi Facebook-posztját Hadházy Ákos, Zuglón független orszűggyűlési képviselője. A korábbi vezárkari főnököt szombaton, a Tisza Párt kongresszusán mutatták be hivatalosan is, bár már korábban kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romoluszt leigazolja a párt.

Hadházy Ákos arról írt, hogy:

„Ruszin-Szendi előbb helyettes államtitkárként az Orbán kormány tagja, majd a Magyar Honvédség főparancsnoka volt. Ezeket a pozíciókat már a legsötétebb időszakokban (2019-től) nyerte el. Nem él Magyarországon – vagy egyáltalán nem foglalkozik a politikával –, aki szerint ezeket a pozíciókat betölthette volna anélkül, hogy a rendszer leghűbb, legmegbízhatóbb kiszolgálója lett volna.”

Ruszin-Szendi vezetése alatt realizálódtak a teljességgel átláthatatlan fegyverbeszerzések, állítja a képviselő.

Érvelése szerint Ruszin-Szendi vezényelte le az elmúlt évtizedek legnagyobb politikai tisztogatását a magyar honvédség tisztikarában. „Kétezer BORÍTÉKOS tiszt – így nevezik azokat, akiket a főparancsnok utasítására egy szép napon behívtak az irodába, majd átnyújtottak nekik egy borítékot, hogy indoklás nélkül felmentik őket.”

„Ruszin-Szendi a kirúgása után is taníthat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és oszthatja a mocskos FIDESZES/OROSZ HÁBORÚS NARRATÍVÁT különböző furcsa csatornákon.”

„Ruszin-Szendi többször is szijjártói magaslatokat ért el az állami vagyon tékozlásában. Egy esetben a honvédségi luxusjettel utazott Ohióba, de ott a repülő a földön megsérült. Ahelyett, hogy egy menetrendszerinti géppel utazott volna tovább útjának következő, washingtoni állomására, kirendelte a másik luxusjetet is, azzal repült át a fővárosba, majd a segélygépet hazaküldte (mert az Szijjártónak kellett), ő maga pedig az eredeti géppel jött haza.”

Hadházy szerint Ruszin-Szendi „morálisan legkevésbé talán az a nyilatkozata volt, amikor a propaganda kedvéért kitalált egy történetet egy afgán menekültről, aki az őt kimentő NATO gép mosdójában bombát próbált robbantani. Ebben az ügyben feljelentettem őt rémhírterjesztésért, hátha kiderülne, hogy volt-e bármi alapja ennek a hazugságnak, de a nyomozást nem azzal az indokkal tagadták meg, hogy volt ilyen eset.”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Hadházy Ákos posztja alatt kommentben reagált: