4p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Beszóltam a Facebookon

„Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét” – népszerűségi adatokra reagáltak olvasóink

mfor.hu

A héten ismét közvélemény-kutatási adatok érkeztek, melynek eredményeit lapcsaládunk is közreadta. Van akit meglepetésként ér, van aki nem is hisz neki, megint más meg papírformának látja. Olvasóink értékelték, hisznek-e a felméréseknek.

Heti válogatásunkban ezúttal is áttekintjük, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyeket a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain posztolva a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A Republikon Intézet közzétette a legújabb, a politikusok népszerűségét vizsgáló felmérését. Az eredmények szerint Magyar Péter népszerűsége több mint a duplája Orbán Viktorénak, akinek az elutasítottsága nagyon magas a bizonytalan szavazók körében. 

A téma rendre sokakat késztet hozzászólásra, kiket a hitetlenségük, másokat az örömük vagy a nemtetszésük, megint másokat pusztán a téma ösztönözhet arra, hogy billentyűzetet ragadjanak. 

Róbert: „Hol népszerű? Ukrajnában esetleg..”

István: „Van, aki ezt elhiszi?”

Zoltán: „Ki kéne jönni a barlangból, és körbenézni. Illetve kevesebb M1, HírTv, mert az sokat árt a szellemi szintnek. Bár van, akinek már nem tud.. :)”

László: „Magyar semmi másról nem beszél, csak a Fidesz és Orbán! Nincs semmi más, csak a másik szapulása, éppúgy, mint nálunk, Szlovákiában csinálta Matovic úr! Csak a vádaskodás! Mi lett a vége? Előrehozott választás, és ki lett a győztes: ismét Fico! Az okos más kárán tanul, a butának meg mindegy!”

Irén: „Ez nem igaz. Nagyon sok problémáról beszél, ami a Fideszhez kötődik. Viszont van programja is, konkrét. Konkrét program, nem csak annyi, hogy repülőrajt.”

László: „Saját magának hazudik hölgyem! Mondja el a programját!”

Irén: „Az én programom: támogatni a Tisza Pártot. Vegye a fáradságot és olvassa el a Tisza programját!”

Egy felhasználó: „Remek hírek! Viszont Hadházy ellen lehet nem kellene indítani senkit a Tisza Pártnak! Ez egy ütős húzás lenne! Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét! Így a kudarc helyett inkább egy bravúros, nagyvonalú, kompromisszumra hajlandó arcát mutatná a Tisza! Nem mellesleg futótűzként menne végig az országon egy ilyen húzás!”

Zoltán: „Ez még bőven megtörténhet, van rá idejük.”

Magyar Péter országjárásának Győri állomásán
Magyar Péter országjárásának Győri állomásán
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Péter: „Hálát adhatunk a Teremtőnek, hogy felmérésekben nem szenvedünk hiányt. Még azt is tudjuk, hogy Nyasszaföldön százötven százalékos a Tisza Párt támogatottsága, bár ezt is igyekeznek eltitkolni előlünk.”

Oli: „Mindenhol vannak hülyék, gyűlölködők, akik soha nem viszik semmire! Mert mindig másba kapaszkodnak. Ilyen Magyar is, meg a követői is! Az ország megosztott, vannak a dolgos szorgos emberek, akik rendelkeznek tudással a saját feladatuk sikeres jó minőségű elvégzéséhez. Nem biztos hogy fideszesek, de oda fognak szavazni, mert biztonságban élnek anyagilag a mai világban, mert ügyesek, szorgalmasak, a jég hátán is megélnek, megteremtik, amire szükségük van a képességeik által. Na és van a Tisza, ahol tömörülnek a lúzerek! Akik minderre képtelenek. Statisztikában csak azt próbálják érzékeltetni, hogy már Orbán is Tiszás. Azt mondanám: mindenki szembesülni fog az igazsággal... a választás napján pro és kontra lesznek csalódott vesztesek és ünneplő győztesek. Addig még van időd eldönteni, melyik oldalon szeretnél végezni.”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Továbbra is tartja magát az országos főrabbi, Frölich Róbert ahhoz, hogy Belső-Erzsébetvárosnak ki kellene válnia a VII. kerületről. Ehhez népszavazást tartanának a városrészben, később pedig a befogadó kerületben is.

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

A párt kongresszusa január 10-én lesz, várhatóan január elején pedig döntenek a képviselő-jelöltekről. Ezzel több mint egy hónap telik el azt követően, hogy a Tisza Párt november 30-án kiállítja jelöltjeit a 106 választókörzetben. 

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely megszegte a titoktartási szabályokat

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely megszegte a titoktartási szabályokat

Folytatódik a politikai vita a budapesti közkerékpár-rendszer, a Bubi körül. Vitézy Dávid szerint a főpolgármester olyan részleteket hozott nyilvánosságra, amit nem kellett volna.

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Ez az előrejelzés igazán beszédes a választások előtt – A hét ábrája

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Ez az előrejelzés igazán beszédes a választások előtt – A hét ábrája

A saját pénzüket teszik Magyar Péter győzelmére sokan.

Nagy bejelentést tett a Fidesz pártigazgatója

Nagy bejelentést tett a Fidesz pártigazgatója

A nagyobbik kormánypárt kongresszussal kezdi az új évet.

A Tisza talált 308 bátor embert – de Magyar Péter is közéjük tartozik?

A Tisza talált 308 bátor embert – de Magyar Péter is közéjük tartozik?

Most megmutathatná a Tisza elnöke a kétkedőknek, hogy nem akar „feljavított” Orbán Viktor lenni. Tényleg Hadházy Ákos jelentene veszélyt a kormányváltásra? Jegyzet a Tisza jelöltállításáról.

Hét magyar kisváros kap pénzt a kormánytól, van köztük egy kivétel

Hét magyar kisváros kap pénzt a kormánytól, van köztük egy kivétel

Összesen három és félmilliárd forintot oszt szét a kormány vidéki önkormányzatok között – mondta Navracsics Tibor. Hat várost kormánypárti, vagy az általuk támogatott jelölt vezet, de van egy, amelyet már tizenegy éve nem.

Magyar Péter, és Vitézy Dávid szerint is szocialista polip a főpolgármester új jelöltje

Magyar Péter és Vitézy Dávid szerint is szocialista polip a főpolgármester új jelöltje

A Tisza Párt vezére kifejezte nemtetszését Karácsony Gergely új főpolgármester-helyettest jelölő ötletével szemben. Vitézy Dávid hasonló álláspontot képviel.

Új testületet alakított Nagy Márton minisztériuma a magánegészségügy számára

Új testületet alakított Nagy Márton minisztériuma a magánegészségügy számára

Létrejött a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület.

Tüttő Kata Karácsony Gergely mellé ül

Karácsony Gergely bejelentette új jelöltjét a főpolgármester-helyettesi posztra

Olyan, aki vállalja a feladatot, és akiben megbízik. A főpolgármester tavaly állított jelöltjeit nem fogadta el a közgyűlés.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168