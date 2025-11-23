„Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét” – népszerűségi adatokra reagáltak olvasóink

Heti válogatásunkban ezúttal is áttekintjük, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyeket a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain posztolva a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.



A Republikon Intézet közzétette a legújabb, a politikusok népszerűségét vizsgáló felmérését. Az eredmények szerint Magyar Péter népszerűsége több mint a duplája Orbán Viktorénak, akinek az elutasítottsága nagyon magas a bizonytalan szavazók körében.

A téma rendre sokakat késztet hozzászólásra, kiket a hitetlenségük, másokat az örömük vagy a nemtetszésük, megint másokat pusztán a téma ösztönözhet arra, hogy billentyűzetet ragadjanak.

Róbert: „Hol népszerű? Ukrajnában esetleg..”

István: „Van, aki ezt elhiszi?”

Zoltán: „Ki kéne jönni a barlangból, és körbenézni. Illetve kevesebb M1, HírTv, mert az sokat árt a szellemi szintnek. Bár van, akinek már nem tud.. :)”

László: „Magyar semmi másról nem beszél, csak a Fidesz és Orbán! Nincs semmi más, csak a másik szapulása, éppúgy, mint nálunk, Szlovákiában csinálta Matovic úr! Csak a vádaskodás! Mi lett a vége? Előrehozott választás, és ki lett a győztes: ismét Fico! Az okos más kárán tanul, a butának meg mindegy!”

Irén: „Ez nem igaz. Nagyon sok problémáról beszél, ami a Fideszhez kötődik. Viszont van programja is, konkrét. Konkrét program, nem csak annyi, hogy repülőrajt.”

László: „Saját magának hazudik hölgyem! Mondja el a programját!”

Irén: „Az én programom: támogatni a Tisza Pártot. Vegye a fáradságot és olvassa el a Tisza programját!”

Egy felhasználó: „Remek hírek! Viszont Hadházy ellen lehet nem kellene indítani senkit a Tisza Pártnak! Ez egy ütős húzás lenne! Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét! Így a kudarc helyett inkább egy bravúros, nagyvonalú, kompromisszumra hajlandó arcát mutatná a Tisza! Nem mellesleg futótűzként menne végig az országon egy ilyen húzás!”

Zoltán: „Ez még bőven megtörténhet, van rá idejük.”

Magyar Péter országjárásának Győri állomásán

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Péter: „Hálát adhatunk a Teremtőnek, hogy felmérésekben nem szenvedünk hiányt. Még azt is tudjuk, hogy Nyasszaföldön százötven százalékos a Tisza Párt támogatottsága, bár ezt is igyekeznek eltitkolni előlünk.”

Oli: „Mindenhol vannak hülyék, gyűlölködők, akik soha nem viszik semmire! Mert mindig másba kapaszkodnak. Ilyen Magyar is, meg a követői is! Az ország megosztott, vannak a dolgos szorgos emberek, akik rendelkeznek tudással a saját feladatuk sikeres jó minőségű elvégzéséhez. Nem biztos hogy fideszesek, de oda fognak szavazni, mert biztonságban élnek anyagilag a mai világban, mert ügyesek, szorgalmasak, a jég hátán is megélnek, megteremtik, amire szükségük van a képességeik által. Na és van a Tisza, ahol tömörülnek a lúzerek! Akik minderre képtelenek. Statisztikában csak azt próbálják érzékeltetni, hogy már Orbán is Tiszás. Azt mondanám: mindenki szembesülni fog az igazsággal... a választás napján pro és kontra lesznek csalódott vesztesek és ünneplő győztesek. Addig még van időd eldönteni, melyik oldalon szeretnél végezni.”

