Hajdú Péter nem meri felvenni milliós rolexét...vagy mégis?

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő volt szíves felhívni a köz figyelmét, hogy szerinte a néhány napja megjelent Frizbi Hajdú Péterrel című műsorban a műsorvezető és beszélgetőpartnere is egyetértettek abban, hogy „nem merik hordani a milliós ruháikat és sokmilliós óráikat.”

Hajdú konkrétan mutogatja a műsorban az üres csuklóját- csak a műsor elején még elfelejtette levenni a Rolexet – fogalmazott a képviselő, aki szerint legalább 5 milliót kóstál az időt jelző készülék.

A videós tartalomban valóban az látszik, hogy az úgynevezett beköszönésnél, vagyis a műsort felvezető monológnál még Hajdú Péteren volt egy óra, ami a későbbiekben viszont már lekerült csuklójáról.

