1p
Közélet Luxus

Hajdú Péter nem meri felvenni milliós rolexét...vagy mégis?

mfor.hu

A több milliós óra fent volt, majd lekerült nagy félelmében. Műsorszerkesztési finomságok Hadházy Ákostól.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő volt szíves felhívni a köz figyelmét, hogy szerinte a néhány napja megjelent Frizbi Hajdú Péterrel című műsorban a műsorvezető és beszélgetőpartnere is egyetértettek abban, hogy „nem merik hordani a milliós ruháikat és sokmilliós óráikat.”   

Hajdú konkrétan mutogatja a műsorban az üres csuklóját- csak a műsor elején még elfelejtette levenni a Rolexet – fogalmazott a képviselő, aki szerint legalább 5 milliót kóstál az időt jelző készülék.

A videós tartalomban valóban az látszik, hogy az úgynevezett beköszönésnél, vagyis a műsort felvezető monológnál még Hajdú Péteren volt egy óra, ami a későbbiekben viszont már lekerült csuklójáról.
 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb hangos kihívót kapott Orbán Viktor

Újabb hangos kihívót kapott Orbán Viktor

Ismert publicista szólítja fel vitára a kormányfőt egy videóüzenetben. Várja a választ!

Magyar milliárdos árajánlatot tett a kapós weboldalra

Magyar Péter milliárdos árajánlatot vár a kapós weboldalra

A Tisza Párt elnöke szerint rászoruló családok sokasága járna jól, ha a kormánypárt megvenné a webcímet tőlük. Tüzifát vennének.

“Ez a nyugdíjasok zömét egyáltalán nem zavarja, ha éhen halnak, akkor is Viktorra szavaznak!” Olvasóink az átlagnyugdíjak bérektől való lemaradására reagáltak.

„Ez a nyugdíjasok zömét nem zavarja, ha éhen halnak, akkor is a Viktorra szavaznak!” Olvasóink véleménye arról, hogy az átlagnyugdíjak lemaradtak a bérektől

A számok arról tanúskodnak, hogy az átlagnyugdíj egyre jobban lemarad az átlagbérektől, relatív értelemben folyamatosan elértéktelenedik. Nem mindenki szembesül ezzel szívesen – olvasóink ezúttal is kifejtették a gondolataikat. 

Ezen nevettek Magyar Péterék a Fidesz kongresszus alatt

Ezen nevettek Magyar Péterék a Fidesz-kongresszus alatt

A Tisza Párt vezetője arról posztolt, hogy hogyan hekkelték meg a Fidesz új kampányszlogenjét, és jegyezték be a jelmondathoz tartozó internetes honlapnevet.

Az év első időközi önkormányzati választásait rendezik vasárnap

Az év első időközi önkormányzati választásait rendezik vasárnap

Bácsszőlősön polgármestert, Dunaszigeten és Bedegkéren pedig polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak.

Tavaszig rács mögött marad a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatója

Nem csak a korábbi igazgatóra, hanem három munkatársára is ez vár. A gyanú szerint brutálisan bántalmazták a rájuk bízott gyerekeket. A bíróság mostani döntése értelmében hónapokig nem láthatják a napfényt.

Megint megválasztják a 6 hónap börtönre ítélt polgármestert?

Megint győzni fog a hat hónap börtönre ítélt polgármester?

A bácsszőlősi polgármester azzal vált híressé, hogy beköltözött az uniós pénzből felújított orvosi szolgálati lakásba. Felfüggesztett börtönt kapott, mégis indul a most vasárnapi időközi választáson.

Magyar Péter: a Fidesz-kongresszus margójára

„Éberség, elvtársak!” – Magyar Péter Grósz Károlyt idézve üzent a Fidesz kongresszusa előtt.

Új jelmondatot talált a Fidesz (frissítve)

Új szlogent találtak a Fidesz kongresszusára: Fidesz – a biztos választás! Folyamatosan frissülő hírfolyamunkban beszámolunk a párteseményről. 

Papcsák Ferenc: „Aljas rágalomhadjárat folyik ellenem”

Így reagált a volt fideszes képviselő, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöke.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168