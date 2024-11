Meglepő, hogy miről írta doktoriját Orbán Balázs

Vitézy Dávid: Lázár János akkor se szerette volna meg Budapestet, ha én lettem volna a főpolgármester

Nemcsak az építési és közlekedési miniszterrel való ádáz viszonyáról beszélt a közgazdász, közlekedési és városmobilitási szakértő, az októberben megalakult új Fővárosi Közgyűlés tagja, hanem arról is, hogy az ő személyével változhat-e az Orbán-kormány Budapesttel szembeni ellenséges alapfelállása. De az is szóba került még, hogy ebben a helyzetben, állami források nélkül hogyan lehetne a fővárost fejleszteni, mennyire reális Vitézy Dávid javaslata, hogy vonják be abba a magántőkét. Valamint arra is kitértünk a beszélgetés során, hogy Budapest lehet-e egyfajta lakmuszpapír a 2026 tavaszán esedékes országgyűlési választásokra, ahol ugyanis a mostani állás szerint nagyon könnyen előfordulhat a fővárosihoz hasonló patthelyzet a Fidesz és a Tisza Párt között. És természetesen az „örök téma”, a budapesti olimpiarendezés is terítékre került. A Klasszis Klub Live 4. évfolyamának 63. adását most meg-, illetve visszanézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.