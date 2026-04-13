Választás 2026

Hajszálra a teljes feldolgozottság: lehengerlő a Tisza előnye

Az összes képviselői hely közel 70 százalékát Magyar Péter pártja adhatja.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) választások idején üzemeltetett választási tájékoztatási rendszer alapján megérkeztek a közel végeredménynek tekinthető adatok, ami 98,94 százalékos feldolgozottságot jelent.

Jelen állás szerint a 199 fős új Országgyűlés összetétele eképpen alakul:

  • 138 képviselőt a Magyar Péter vezette Tisza
  • 55 képviselőt az eddigi kormánypártok, a FIDESZ-KDNP és
  • 6 országgyűlési képviselőt a Mi Hazánk pártja küldhet.

Mindezek alapján a parlamenti képviselők közel 70 százalékát a Tisza Párt adhatja, míg a véglegeshez közeli adatok értelmében a FIDESZ-KDNP kevesebb politikust juttatott be az Országgyűlésbe most, mint az ellenzéki összefogás pártjai együttesen, a számukra megsemmisítő csapást jelentő 2022-es parlamenti választások idején.  

Az adatsor még legalább egyszer frissül majd a külképviseleteken leadott, valamint az átjelentkezéssel szavazók voksainak vegyítését, majd megszámlálását követően, de erre korábbi hírek szerint most pénteknél előbb nem kerül sor.

 

Zelenszkij visszhangról beszélt Magyar Péter győzelme után

Zelenszkij visszhangzó győzelemről beszélt Magyar Péter sikere után

Összefogna Orbán Viktor utódjával, amint lehet.

Magyar Péter:

Magyar Péter első útja Lengyelországba vezet kormányfőként, a köztársasági elnöknek és állami vezetőknek is üzent

Megtartotta győzelmi beszédét Magyar Péter, a választáson kétharmados többséget szerző Tisza Párt elnöke.

Knockouttal nyert Magyar Péter a saját körzetében is

Knockouttal nyert Magyar Péter a saját körzetében is

A Tisza Párt elnöke a voksok 63 százalékát szerezte meg Budapest 03. számú egyéni választókerületében a majdnem végleges adatok szerint. Steiner Attila (Fidesz-KDNP) mindössze 30 százalékot kapott.

Térképen mutatjuk: Így nyerte meg brutálisan a választásokat a Tisza Párt

Térképen mutatjuk: Így nyerte meg brutálisan a választásokat a Tisza Párt

„Elkékült” Magyarország választási térképe. 

Balatincz Péter

Veszprém vármegyében is tarolt a Tisza

Nagyon úgy tűnik, hogy mind a 4 egyéni választókerület az ellenzéki párté lesz.

Békés és Csongrád-Csanád valamennyi választókörzetében a Tisza győzött

Békés és Csongrád-Csanád valamennyi választókörzetében a Tisza győzött

Nagyot fordult a világ négy év alatt ezekben a vármegyékben is.

Hadházy Ákos gratulált a Tisza Pártnak és visszavonul

Hadházy Ákos gratulált a Tisza Pártnak és visszavonul

Elhagyja a politikát.

The Guardian: Orbán Viktor elismerte vereségét a 16 évnyi hatalom utáni magyar választáson

Egy rövid beszédben Orbán azt mondta, hogy a választási eredmény „fájdalmas számunkra, de egyértelmű” – írja a brit lap. 

Elképesztőt fordult 4 év alatt Bács-Kiskun, ismert Fidesz-KDNP-s politikusok buktak el

Elképesztőt fordult 4 év alatt Bács-Kiskun, ismert Fidesz-KDNP-s politikusok buktak el

Bács-Kiskun vármegye mind a 6 országos egyéni választókerületében vezet a Tisza jelöltje, 70 százalék feletti feldolgozottság mellett. Négy éve itt tarolt a Fidesz-KDNP.

Orbán Viktor: A kormányzás felelősségét nem nekünk adták

A leköszönő miniszterelnök szerint a választás eredménye egyértelmű.

