Hajszálra a teljes feldolgozottság: lehengerlő a Tisza előnye

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) választások idején üzemeltetett választási tájékoztatási rendszer alapján megérkeztek a közel végeredménynek tekinthető adatok, ami 98,94 százalékos feldolgozottságot jelent.

Jelen állás szerint a 199 fős új Országgyűlés összetétele eképpen alakul:

138 képviselőt a Magyar Péter vezette Tisza

55 képviselőt az eddigi kormánypártok, a FIDESZ-KDNP és

6 országgyűlési képviselőt a Mi Hazánk pártja küldhet.

Mindezek alapján a parlamenti képviselők közel 70 százalékát a Tisza Párt adhatja, míg a véglegeshez közeli adatok értelmében a FIDESZ-KDNP kevesebb politikust juttatott be az Országgyűlésbe most, mint az ellenzéki összefogás pártjai együttesen, a számukra megsemmisítő csapást jelentő 2022-es parlamenti választások idején.

Az adatsor még legalább egyszer frissül majd a külképviseleteken leadott, valamint az átjelentkezéssel szavazók voksainak vegyítését, majd megszámlálását követően, de erre korábbi hírek szerint most pénteknél előbb nem kerül sor.