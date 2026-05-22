Halálos robbanás volt a Mol tiszaújvárosi telephelyén

Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök délelőtt a Facebook-oldalán. A kormányfő őszinte részvétét fejezte ki a kormány nevében az elhunyt családjának.

A kormányfő később úgy frisített az esettel kapcsolatban közösségi oldalán, hogy a „megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért. További információkkal a rövidesen a helyszínre érkező gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István és a MOL elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt fognak szolgálni” – összegzett Magyar Péter.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás, a tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van – közölte a Mol. Az olajipari cég megerősítette, hogy az esetnek több súlyos sérültje is van. 7 ember éghetett meg súlyosan. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.

A Tiszaújvárosi Krónika Facebook-bejegyzésében a lakosságot arról tájékoztatta, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin-vezeték robbanás történt a Mol Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás – olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható. Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: