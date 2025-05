Hallgat a NAV: mi lesz a felajánlott 1 százalékokkal?

A Fidesz már a törvény elfogadása előtt továbblépett: már az idei, eddig felajánlott 1 százalékokat is megvonná az érintett szervezetektől, és az összegeket egy új, januárban létrehozott állami alapítványnál helyezné el: a Batthyány-Strattmann László Alapítványnál. Ez az alapítvány méltányossági gyógyszertámogatásokkal foglalkozik, de a döntésről az adózók nem rendelkezhetnek újra.

A törvényjavaslatot Halász János fideszes képviselő nyújtotta be május 14-én. A tervezet értelmében a Szuverenitásvédelmi Hivatal jegyzékbe veheti azokat a szervezeteket, amelyek szerintük külföldről finanszírozottak és veszélyeztetik Magyarország szuverenitását. Ezek a szervezetek nem gyűjthetnek adó 1 százalékot, és minden támogatásról írásos nyilatkozatot kell kérniük a forrásról, legyen az bármilyen – akár uniós pályázat is. A vezetőiknek vagyonnyilatkozatot kell tenniük, és kiemelt közszereplőkké válnak.

