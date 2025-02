Hallgat a rendőrség és a NAV a milliárdos Covid-bizniszről

A Minerva Kft. három hónappal a szerződés előtt alakult, egyetlen bevétele az állami megbízás volt. Az ügyvezető-résztulajdonos Martos Dániel, korábban a ferencvárosi Fidelitas és Fidesz tagja, valamint Szijjártó Péter egykori parlamenti gyakornoka volt. A szerződés után ő és üzlettársa, P. Adrienn, 2021 februárjában eladták a céget egy borsodi zsákfaluban élő 19 éves fiatalnak, aki hamarosan 98-98 millió forint osztalék kifizetéséről döntött nekik. Néhány hónap múlva a cég felszámolása is elindult.

