Itt a Kormányinfó – kövesse velünk percről percre

Reális-e 2029-ig terveznie a kormánynak, akár a választások, akár a háború tekintetében? 2010-ben kijelentettük, hogy 1 millió embernek fogunk plusz munkahelyet biztosítani, és ezt meg is valósítottuk. Ez alapján nem irreális többéves tervekről beszélni - jelentette ki Koncz Zsófia kérdésre válaszolva.

Bölcsődei hálózat növelése

4,4 százalékra csökkent a női munkanélküliségi ráta. De emellett komoly bölcsődei hálózat kiépítését kezdte el a kormány, hogy ezzel is segítse a nők munkába állását. Így 15 százalékkal nőtt a 3 éven aluli gyermekek elhelyezése - hangzott el a Kormányinfón.

A bölcsődei dolgozók bérét is emelte a kormány, a bölcsődei térítési díjak támogatását is elkezdték. Egyszülős családoknál akár 65 ezer forinttal is segítik a szülőket. Mindemellett 2026. június 30-ig meghosszabbítják a családok bölcsődei támogatási rendszerét. 4 ezer milliárd forint marad a családoknál "Európa legnagyobb adócsökkentési programjának" köszönhetően - mondta Koncz Zsófia.