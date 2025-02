Hamarosan megszűnhet az egyik országgyűlési frakció

Elhagyja a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportját Balassa Péter, aki ezt a közösségi oldalán jelentette be.

A házszabály azt is rögzíti, hogy három napja van a frakcióvezetőnek bejelenteni a frakció megszűnését. Ha ezt nem teszi meg, a házelnök hivatalból bejelenti a megszűnést. Ez alatt a három nap alatt lehetőség van arra, hogy meggyőzzenek képviselőket a frakcióhoz való csatlakozásról.

