Hamis az a tanulmány, amire hivatkozva a Tisza macska- és kutyaadós terveivel riogatnak?

Az RTL Híradó megkereste azt az egyiptomi egyetemet, amelynek környezetvédelmi kiadványára hivatkozva a macska- és kutyaadó is szerepel a Tisza párt állítólagos adóterveiről szóló dokumentumban. Az intézmény közlése szerint ilyen tanulmány náluk nem jelent meg, ráadásul a Sohag Egyetem hozzátette: a megnevezett szerző pedig soha nem publikált a lapjukban.

Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, az Index cikke által a Tiszához kötött, ám a párt által tagadott és hamisnak nevezett, feltételezések szerint mesterséges intelligenciával összeállított dokumentumban nem ez az egyetlen hamis hivatkozás, korábban is találtak nemlétező szerzők nem megjelent írásaira mutató hivatkozásokat:

A hvg.hu emlékeztetett, az állítólagos adóterv még novemberben jelent meg, és annak ellenére, hogy az ellenzéki párt azonnal cáfolta, hogy közük lenne hozzá, a kormány egész kampányt épített rá, és maga Orbán Viktor is valósnak nevezte a benne foglaltakat.