Hangfelvétel: Varga Judit szerint Rogánék kihúzatták magukat a Schadl-Völner-iratokból

Az alig kétperces felvételen Magyar Péter Varga Judittal beszélget, a Schadl-Völner-ügyről és az ügy iratairól. Ez így hangzott a Telex leirata szerint:

Varga: „Annyi, hogy a Dani menjen át az ügyészségre, és kérdezze meg, hogy milyen…”

Magyar: „Ja, hogy mi van meg?”

Varga: „Mert náluk is van egy példány ezekből.”

Magyar: „És ti nem láttátok, vagy a sajtó meg már látta.”

Varga: „Hát, sőt már valószínűleg odaadták, és elvileg ők ezt anno átnézték.”

Magyar: „Mármint a Rogánék?”

Varga: „Igen, semmi rossz nincsen. (…) Persze, magukat kihúzatták. Javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de azt nem mind tartották be”.

Magyar erre visszakérdezett, hogy akkor Varga embere – az emlegetett Dani – menjen be, és nézze meg újra az iratokat? Varga erre úgy felelt, hogy „az a baj, hogy új dokumentumok is vannak benne”, mert a vádemelésig új dokumentumok is keletkeznek az ügyben, mert „folyamatosan hallgatják őket” a vádemelésig – itt feltehetőleg az ügy gyanúsítottjairól és a lehallgatásukról beszélnek.

Magyar erre visszakérdezett, ha Schadl György Rogán embere volt, akkor „miért nem mentették meg?” Varga erre úgy felelt: „Nem volt több lehetőségük, ez a nagy probléma”.

Varga ehhez hozzátette azt is, hogy szerinte az ügyészség független: „Ez egyértelműen azt mutatja, hogy ez azért történhetett meg, mert az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek”. Itt Polt Péter főügyészről beszéltek.

Varga ezután Völner Pált is szóba hozta. „Egyre durvábban gyűltek az izék, a bizonyítékok, és akkor szóltak a Völnernek, hogy hagyja abba, nem hagyta abba.” Varga állítása szerint már 2021 tavaszán szóltak Völner Pálnak a nyomozásról.