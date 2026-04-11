Hann Endre még határozottabbá vált a Medián méréseiben

Merem állítani, hogy a Tisza nyeri a választást – mondta a Medián vezetője a Klubrádiónak. 

„Most már azért elég határozottan merem állítani, hogy a Tisza Párt nyeri a választást, ha minden ebben a mederben halad tovább, márpedig igen rövid a hátralévő idő” – mondta Hann Endre a Klubrádiónak, amit a 24.hu szemlézett..

A Medián ügyvezetője úgy érzi, hogy „a Fidesz az elmúlt két évben folyamatosan késésben volt”, és mint fogalmazott:

földrengés ettől még bármikor lehet, de ennek a valószínűsége a következő másfél napban szinte nulla.

Arra a felvetésre, hogy a független közvélemény-kutatók jelentősen alulmérhetik a Fidesz támogatottságát, Hann azt mondta, szerinte ennek a valószínűsége közel van a nullához. Hozzátette: 1989 óta rengeteg tapasztalattal rendelkeznek, eddig pedig még nem tévedtek akkorát, ami szégyellni való lenne.

 

Eddig még nem tévedtek akkorát, hogy szégyellnivaló lenne
Azzal kapcsolatban, hogy hiába nyer a Tisza listán, előfordulhat, hogy annyi egyéni körzetben nyer a Fidesz, hogy nem jön össze a mandátumtöbbség, a Medián ügyvezetője azt mondta, hogy olyan jelentős népszerűség-különbség mellett, mint amit ők is mérnek, ez nem fordulhat elő szerinte.

A Tisza potenciális kétharmadával kapcsolatban Hann jelezte, inkább megvárná az éppen zajló kutatás végét. Mint mondta:

Természetesen nagyon foglalkoztat, mi lesz az eredmény, amit mondunk, azt ne vegye senki ígéretnek vagy jóslatnak, az egy megalapozott előrejelzés.

Elindult Amerikában a szavazás, több mint 5 ezer főt várnak

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein az országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat reggel. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt.

Kezet akar fogni fideszesekkel?

Mert mától megteheti, ugyanis a Fidesz elindította az egymillió kézfogás nevű akciósorozatát – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel a Facebook-oldalára feltöltött videós bejegyzésében.

Talán az utolsó interjúját adta Orbán Viktor a választások előtt

A csádi misszióról, Wáberer Györgyről, a Rendszerbontó Nagykoncertről és az amerikai alelnök látogatásáról is beszélt a miniszterelnök az ATV-ben.

Reuters: fordulóponthoz érhet az Orbán-korszak a közelgő választáson

A Reuters szerint Orbán Viktor 16 éves kormányzása alapjaiban alakította át Magyarország politikai és gazdasági berendezkedését, miközben a mostani választás az eddiginél szorosabb küzdelmet hozhat. A tét nemcsak a hatalom sorsa, hanem az elmúlt másfél évtized irányvonalának megítélése is. Sajtószemle.

Mi vár a sajtóra a választások után?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy vasárnap végre lezárul minden idők leghosszabb hazai választási kampánya. Hogy aztán ki örülhet a végén, Orbán Viktor hatodszor, vagy Magyar Péter először, az lehet, hogy csak egy hét múltán derül ki. Az pedig, hogy hogyan áll hozzá a sajtóhoz, csak még később. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Újabb ismert politikus jelentette be a visszalépését

Czeglédy Csaba is visszalép.

Több száz kormányzati emailcím és jelszó szivároghatott ki Magyarországról

Nem megfelelően bántak a jelszavakkal.

Orbán Viktor elárulta, miért nyúltak hozzá az olajtartalékhoz

A készleteket újra töltik.

Orbán Viktor szerint Matolcsy György már egy lezárt fejezet

A miniszterelnök interjújában került elő a téma.

Meduza: A magyarországi orosz nagykövetség dolgozói közt többen kapcsolatban állnak az orosz titkosszolgálattal

Szokatlanul sokan dolgoznak a követségen.

