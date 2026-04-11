Hann Endre még határozottabbá vált a Medián méréseiben

„Most már azért elég határozottan merem állítani, hogy a Tisza Párt nyeri a választást, ha minden ebben a mederben halad tovább, márpedig igen rövid a hátralévő idő” – mondta Hann Endre a Klubrádiónak, amit a 24.hu szemlézett..

A Medián ügyvezetője úgy érzi, hogy „a Fidesz az elmúlt két évben folyamatosan késésben volt”, és mint fogalmazott:

földrengés ettől még bármikor lehet, de ennek a valószínűsége a következő másfél napban szinte nulla.

Arra a felvetésre, hogy a független közvélemény-kutatók jelentősen alulmérhetik a Fidesz támogatottságát, Hann azt mondta, szerinte ennek a valószínűsége közel van a nullához. Hozzátette: 1989 óta rengeteg tapasztalattal rendelkeznek, eddig pedig még nem tévedtek akkorát, ami szégyellni való lenne.

Azzal kapcsolatban, hogy hiába nyer a Tisza listán, előfordulhat, hogy annyi egyéni körzetben nyer a Fidesz, hogy nem jön össze a mandátumtöbbség, a Medián ügyvezetője azt mondta, hogy olyan jelentős népszerűség-különbség mellett, mint amit ők is mérnek, ez nem fordulhat elő szerinte.

A Tisza potenciális kétharmadával kapcsolatban Hann jelezte, inkább megvárná az éppen zajló kutatás végét. Mint mondta:

Természetesen nagyon foglalkoztat, mi lesz az eredmény, amit mondunk, azt ne vegye senki ígéretnek vagy jóslatnak, az egy megalapozott előrejelzés.