Hann Endre: „Minden független kutatócég számai egy irányba mutatnak”

A Medián vezetője szerint minden alapot nélkülöz a DK vádja, miszerint manipulált adatokat kínáltak nekik. Hann Endre két erős kijelentéssel is visszautasította a támadásokat, és arról beszélt: a független kutatások egy irányba mutatnak, és jelenleg a Tisza Párt a választás esélyese – minderről a Népszavának adott interjújában beszélt.

Arra a kérdésre, hogy a DK-s Molnár Csaba „pénzéhes kamuizének” nevezte a Mediánt, és azt is üzente: „Nyugodtan perelj be Bandi, úgyis ezt szoktad csinálni!” – Hann azt mondja, a DK akciójának talán ez volt a legaljasabb része.

„Én ugyanis életemben egyszer pereltem, és az pont az ellenük készült fideszes propagandafilm miatt történt; amikor azt hazudták, hogy én Dobrev Klára legközelebbi munkatársa, vagy valamilyen spin-doctora vagyok. Ezután szerintem kicsit ízléstelen engem azzal provokálni, hogy pereljek, pláne, hogy tényleg nem szoktam”.

Hann Endre sok mindenre válaszolt

Fotó: Bánkuti András

Arról is beszélt, hogy elismeri, a közvélemény-kutatás képes befolyásolni. De hozzáteszi:

„Csak az a kérdés, hogy rosszhiszeműen? Mert ők ilyenkor azt mondják, hogy csalunk, hamisítunk. 1989 óta van a Medián a piacon, és már Horn Gyula is vonta kétségbe az adatainkat. Természetesen mindig az hangoztatja, hogy nem hisz a felméréseknek, aki éppen rosszul áll”.

Magyar Péterrel a pályája elején kétszer találkozott, mert érdekelték a Medián kutatásai. „Nagyon mulatságos volt, amikor a Spinoza Házban Rangos Katalinnál valamivel kapcsolatban megemlítette, hogy „ezt mondta a Hann Endre”, és a Magyar Nemzetben másnap megjelent, hogy itt a bizonyíték: én állok Magyar Péter mögött. Hát ennyire állok mögötte, hogy kétszer beszéltünk, de hozzá kell tennem: sajnos nem rendelt kutatást. Folyamatos élő kapcsolat azóta nincs, de ha messengeren írna egy üzenetet, hogy kutassunk nekik, nem zárkóznék el tőle. Hozzáteszem: akkor sem zárkóznék el, ha bármelyik bejegyzett párt vezetője kérne ilyet".

Hann azt is mondta, hogy a Fidesz évek óta nem rendelt tőle kutatást, de oda, vagy a kormányhoz kötődő különböző szereplők még az elmúlt években is.

Az is szóba került, hogy minden független kutatócég számai egy irányba mutatnak – méghozzá a Tisza Párt győzelméhez.