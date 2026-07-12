Hány centi magas Magyar Péter, és hogyan választaná ki Sulyok Tamás utódját? – Számos kérdésre válaszolt a miniszterelnök

A miniszterelnök a köztársasági elnök „nép általi” megválasztása mellett foglalt állást szombat este a Redditen, ahol kérdésekre válaszolt. Magyar Péter pénteken jelentette be a platformon, hogy szombat este kérdezz-felek (AMA, Ask Me Anything) formátumban válaszol a kérdésekre. A kormányfő az előzetesen meghirdetett 20 óránál korábban elkezdte a válaszadást és jelezte, hogy nem fog tudni minden kérdésre válaszolni, de a napokban még visszatér a felületre.

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A miniszterelnök az elsők között kapott egy olyan kérdést, amelyben a felhasználó azt tudakolta, hogy az új alkotmány utáni köztársaságielnök-választásnál a parlament vagy a nép általi választás közül melyiket támogatná. Magyar Péter azt írta:

„ez az embereken múlik. Szeretnénk mindenkit bevonni az alkotmányozásba. Én a nép általi választás mellett vagyok”.

Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a GVH és az ÁSZ vezetőinek eltávolítására vannak-e tervek. Kapott kérdést arra vonatkozóan is, hogy tervezi-e a Tisza-kormány megszüntetni és/vagy drasztikusan átalakítani „a Fidesz-féle tao-alapú, korrupt sportfinanszírozást”. A kormányfő azt válaszolta, hogy beépítik a költségvetésbe, átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. „Nem csökken a sportra fordított pénz” – rögzítette.

Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos rövidtávú lépésekre vonatkozó kérdésre azt válaszolta a kormányfő, hogy „talán már jövő héten” jön a bejelentés. Magyar Pétertől azt is kérdezték, tud-e „valamit a Zsolti bácsi ügyről? Miért nyomja ennyire Pócs és a Fidesz?” Azt válaszolta, hogy nem tud és „vergődnek. Egyre mélyebben”.

A miniszterelnök egy válaszában megírta, hogy a kormánnyal dolgoznak a Diákhitel1 kamatának belátható időn belüli jelentősebb csökkenésén.

Egy kommentben megerősítette: a köztársasági elnök megválasztásáról és a választási rendszert övező kérdésekről szóló alkotmányozási folyamatban mindenkit meg fognak hallgatni. Magyar Péter egy másik válasza szerint a magyar lakosság még idén számíthat energetikai pályázatra is, emellett azt is jelezte, hogy van terv a kormányzati kommunikáció felülvizsgálatára. Az „abszolút” választ adta arra az érdeklődésre, hogy lesznek-e meghirdetve minisztériumi álláspályázatok, emellett azt is írta: reméli, hogy már idén munkaszüneti nap lesz a december 24., de ha ezt előre be kell jelenteni, akkor csak a jövő évben.

A miniszterelnök a Chat Control 2.0 európai uniós tervezetről azt írta, hogy jelenleg egy ideiglenes szabályozás van érvényben és a végleges szabályrendszer elfogadása előtt a kormány társadalmi egyeztetést fog indítani. Arra is kitért, hogy megvizsgálják a lehetőségét a korábban Magyarországról kitiltott sportfogadási oldalak engedélyezésének és megírta: megkéri Kapitány Istvánt a kisvállalkozásoktól beérkező panaszok vizsgálatára és visszajelzésre, mert úgy gondolja, „mindannyiunk érdeke egy jól működő gazdaság”. Magyar Péter egy válaszában azt is bejelentette, hogy várhatóan ősszel lesz döntés „a tankerületi központok radikális átalakításáról”, emellett egy másik kommentjében megjegyezte: reméli, mielőbb megtörténik a gyógyszerek, a zöldségek-gyümölcsök és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése, a kormány dolgozik rajta.

A miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne tenni egy ADHD-diagnózis négy éves várólistájával azt írta, munkatársaival igyekeznek dolgozni az ügyön és szól Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Arról is írt, hogy várható a jövőben dohánykoncessziós szerződések felülvizsgálata és jó ötletnek nevezte a civil önkéntesek által létrehozott, a Tisza Párt kampányígéretével foglalkozó online ígéretfigyelőt is. Közölte, hogy a kormány tervezi a jövőben személyi jövedelemadó és az áfa csökkentését is, egy másik kérdésre adott válaszában pedig Nemcsok Dénes államtitkári kinevezését övező kritikákra is kitért. Azt írta: egy cégnél sem az alkalmazottak választják a cégvezetőt, az érintett pozíciót pedig „3 ember tudja jól betölteni és sok ezer milliárd forint uniós forrás sorsa a tét”.

A hírfolyam olvasóival azt is közölte, hogy a nemzetközi találkozókon és csúcsokon a belga és a lengyel miniszterelnöktől kapta a legjobb tanácsokat, Donald Trump amerikai elnökkel pedig csak egy „pár másodperces” formális bemutatkozáson vett részt. A hazatérő magyarok támogatásáról és a külföldön élő magyarok hazaköltözésének ösztönzéséről, valamint a digitális vállalkozások és start-upok működésének segítéséről a miniszterelnök azt írta, hogy őszre jönnek a bejelentések. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy nincs tervben a határon túli magyarság szavazati jogának a megszüntetése és kitért arra is, hogy a kormány dolgozik a szociális dolgozók bérrendezésén.

A Hír TV jövőjével kapcsolatos kérdésre a politikus közölte, „az állam biztos nem fog ott hirdetni”. Egy másik kommenthez azt írta, hogy a sajtóhelyreigazítási szabályokon bizonyosan szigorítani kell és a szankciókon is. Azt is írta, hogy „hamarosan visszatér” a Kossuth Rádió. Őrsi Gergely fogva tartásáról pedig azt írta, hogy „nem szólhatunk bele az igazságszolgáltatásba”. A miniszterelnök egy válasza szerint a kormány már elkezdte visszaterelni az államháztartásba az alapítványokba vagy egyéb helyre „kifelé folyó pénzeket” is, de a hírfolyam olvasói azt is megtudhatták tőle, hogy 8 év múlva akár tanítói munkát is vállalna. Magyar Péter az első magyar miniszterelnök, aki a Reddit kérdezz-felelek formátumában válaszolt a felhasználók kérdéseire.

Az is kiderült a Redditen, hogy a kormányfő elvileg 178 cm magas, de ezt sokan kétségbe vonják, „szóval egyezzünk ki 176-ban” – írta. Emelett 78 kiló a súlya, Argentinát várja győztesnek a futball-világbajnokságon és a fehér bort jobban szereti a vörösbornál.

(MTI)