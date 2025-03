Hány kínos kérdést kap Gulyás Gergely? Jönnek a bejelentések a Kormányinfón, percről percre!

A magyar gazdaság szempontjából az amerikai elnök tervei miatt már előzetesen is komoly gazdasági kockázatok látszódtak, ám a kormány még mindig reménykedik.

A közmédia híradója kritikusnak nehezen nevezhető módon mutatja be az árrésstop részleteit, miközben a Kormányinfó késésben van.

Ahol 10 százaléknál nagyobb az árrés, ott csökkennie kell, ahol kisebb, ott nem nőhet e fölé. Lesznek ellenőrzések, minden termék árát ellenőrzik, ha kell a kormány más termékeknél is beavatkozik - mondta Gulyás Gergely. Az 1 milliárd forint feletti árbevételű kereskedőkre vonatkozó szabályozás.

Gulyás Gergely szerint Orbán Viktor a békemisszió után pontosan ugyanilyen javaslatot tett, mint a most részben már elfogadott tűzszünet tartalma. Szerinte akik ezt akkor nem fogadták el, emberéletek elvesztegetéséért felelősek.

A miniszter elmondta: a kormányülésen erről is döntöttek. Egy kérdés lesz, egy szavazólapon a csatlakozás támogatásáról.

A kormányszóvivő beszélt emellett az otthonfelújítási program kistelepülési nyugdíjasokra történő kiszélesítéséről is.

A kormányszóvivő a már bejelentett kormányzati intézkedéseket ismételte el, köztük az szja-mentesség kiszélesítését a két- és háromgyermekes anyákra is. Vitályos Eszter szerint ez kétszülős családoknál a kétgyermekes anyák esetében 189 ezer forint megmaradását jelenti majd.

A kormányszóvivő szerint 13 milliárd forint értékben ruháztak be cégek Magyarországon az elmúlt hetekben, kétmilliárd forint értékű bölcsőde- és óvodafejlesztés is történt.

Gulyás Gergely szerint a vaj, a túró, és a joghurtok ára is nagyban csökkenhet, de nem tudta konkrétan megmondani, mennyivel.

Gulyás Gergely szerint pitiáner az ügy, mert az Európai Néppárt egyébként is háborúpárti, így ha Magyar Péter nem ért egyet az ilyen nyilatkozatokkal, ki kellett volna lépni.

Egyrészt azt ellenőrzik, hogy történt-e jogszabálysértés: pénzbírságtól akár üzletbezárásig is terjedhet a büntetés. Másrészt más termékek árának esetében is bevezethetnek árrést vagy árplafont, attól függetlenül, hogy mi szükséges - hangzott el a Kormányinfón.

A miniszter szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök húsvét előtt érkezhet Magyarországra. Elmondta: továbbra is támogatná Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC).

- kérdezte egy, kormányellenességgel nehezen vádolható sajtótermék újságírója. Gulyás Gergely szerint Magyar Péter az EP-s mentelmi jogát használja arra, hogy megússzon egy büntetőügyet, majd harmadjára is megismételte a Kormányinfó elején elmondott álláspontját.

A meglévő gyermekekre is jár a kedvezmény, nem csak az átlagbérre, hanem a teljes jövedelemre - mondta Vitályos Eszter.

Ők is megkapják az szja-mentességet - erősítette meg a kormányszóvivő.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy Németország sem tartja be az ICC elfogatóparancsát Benjamin Netanjahu ellen, de ezzel, mint mondta, megsérti saját belső jogát.

Vizsgálni kell, hogy hogyan került Magyarországra a vírus, de a Mi Hazánk képviselőjének, Toroczkai Lászlónak a kijelentése, miszerint ezt egy muszlim ember hozta be, Gulyás Gergely szerint tényszerűen nem igaz.

Más EU-s tagállam is él ezzel az eszközzel - mondta a miniszter, de szavai szerint mindenre fel vannak készülve.

Amennyiben lesz előrelépés az ügyben, be fogják jelenteni - mondta a miniszter.

A kormány szerint továbbra is több érv szól az uniós tagság mellett, mint ellene. Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor gyengíti-e az EU-egységét, Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök előre szól, hogy bizonyos uniós stratégiák hibásak. Példaként a migrációs krízist említette, vagy az orosz-ukrán háborút.

A szerdai kormányülés témája Orbán Viktor tájékoztatása szerint az adócsökkentés volt. Nem meglepő, hogy erről szívesen beszél a kormány, meg is hirdették a Kormányinfót csütörtök reggel 10-re, ahol a szokásos csapat felel az érdeklődők kérdéseire.

