Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Közélet DK Fidesz Magyar Kétfarkú Kutyapárt parlament Tisza Párt Választás 2026

Hány párt jut be a Parlamentbe? Újabb jóslat érkezett

mfor.hu

A Tisza vezet – két vagy több párt lesz jövő ilyenkor az Országgyűlésben?

Kilenc százalékkal vezet a Tisza Párt a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz előtt – derült ki a Publicus Intézet kutatásából, amelyet a Népszava számára készítettek. A jövő tavaszi választások várható kimenetele kapcsán szorosabb eredményeket mértek a kutatók. 

Az összes megkérdezett 62 százaléka elégedetlen az országban zajló folyamatokkal, 32 százalék a Tisza Pártra szavazna, míg 26 százaléknyian a Fidesz-KDNP-re adnák a voksukat – derült ki a Publicus Intézet szeptember 8-12. között készült, ezer fős, reprezentatív felméréséből.

A mostani állás szerint négypárti parlament alakulna, ugyanis a DK és a Mi Hazánk is át tudná lépni a parlamenti küszöböt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszont, ha minimálisan is, de alatta maradna.

A biztos szavazók között 37-31-re, a biztos szavazó pártválasztók között pedig 46-37-re vezet a Tisza a kormánypártok előtt, előbbi kategóriában a DK 6, a Mi Hazánk 5, a Kutyapárt 3, utóbbiban Dobrev Kláráék 7, a szélsőjobboldali formáció 6, az MKKP pedig 4 százalékon áll. A felmérés szerint az MSZP, a Jobbik, a Párbeszéd és az LMP támogatottsága mérhetetlen – írja a lap.

Egy másik felmérés szerint viszont hárompárti lehet a következő Országgyűlés:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lázár János alaposan kivizsgáltatná a vonatbalesetet

Lázár János alaposan kivizsgáltatná a vonatbalesetet

Megszólalt a péntek reggel kisiklott vonatról.

Nyúljon mélyen a zsebébe, ha erre a településre költözne

Nyúljon mélyen a zsebébe, ha erre a településre költözne

Elfogadták az önazonossági rendeletet itt is.

Sulyok Tamás elvesztette egy fontos emberét

Sulyok Tamás elvesztette egy fontos emberét

Távozott kommunikációs igazgatója.

Itt az Orbán-kormány valódi csodafegyvere – és mind szégyellhetjük magunkat miatta

Itt az Orbán-kormány valódi csodafegyvere – és mind szégyellhetjük magunkat miatta

Úgy tűnik, végre sikerült: kifőztek valamit Orbán Viktorék, ami átcsúszott Magyar Péter páncélján. Tényleg ennyire reménytelenül korlátoltak és anyagaiasak lennénk? Jegyzet.

Orbán Viktor messziről üzent: készíthetjük a bugyellárist!

Orbán Viktor messziről üzent: készíthetjük a bugyellárist?

Abu-Dzabiból adta szokásos péntek reggeli interjúját a miniszterelnök.

Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort

Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort

A nemzeti konzultáció miatt.

Újbuda nem hagyja magát: szembeszáll a közétkeztetésben egy fideszes hátszelű cégcsoporttal

Újbuda nem hagyja magát: szembeszáll a közétkeztetésben egy fideszes hátszelű cégcsoporttal

Újbuda önkormányzata kemény küzdelembe keveredett egy befolyásos közétkeztető céggel, amely több más város botrányos ügyeiben is érintett.

Nagy Márton törvényjavaslatai: szorosabb ellenőrzés a kriptóra és az Airbnb-re

Nagy Márton törvényjavaslatai: szorosabb ellenőrzés a kriptóra és az Airbnb-re

A kormány a digitális gazdaság eddig nehezen adóztatható szegmenseire készül lecsapni.

Kemény intézkedések követték a MiG 29 alkatrészlopást a légibázisokon

Kemény intézkedések követték a MiG-29 alkatrészlopást a légibázisokon

Nem csak a kecskeméti, hanem a szolnoki légibázis védelmében is kemény intézkedések történtek azt követően, hogy Kecskeméten alkatrészeket loptak el az ott tárolt MiG 29-es vadászgépekből – tudta meg a Szabad Európa.

Vissza kéne hozni a sorkatonaságot? Váratlan válaszokat kaptunk

Vissza kéne hozni a sorkatonaságot? Váratlan válaszokat kaptunk

Rendkívül megosztottak olvasóink is a kérdésben.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168