Hány párt jut be a Parlamentbe? Újabb jóslat érkezett

Kilenc százalékkal vezet a Tisza Párt a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz előtt – derült ki a Publicus Intézet kutatásából, amelyet a Népszava számára készítettek. A jövő tavaszi választások várható kimenetele kapcsán szorosabb eredményeket mértek a kutatók.

Az összes megkérdezett 62 százaléka elégedetlen az országban zajló folyamatokkal, 32 százalék a Tisza Pártra szavazna, míg 26 százaléknyian a Fidesz-KDNP-re adnák a voksukat – derült ki a Publicus Intézet szeptember 8-12. között készült, ezer fős, reprezentatív felméréséből.

A mostani állás szerint négypárti parlament alakulna, ugyanis a DK és a Mi Hazánk is át tudná lépni a parlamenti küszöböt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszont, ha minimálisan is, de alatta maradna.

A biztos szavazók között 37-31-re, a biztos szavazó pártválasztók között pedig 46-37-re vezet a Tisza a kormánypártok előtt, előbbi kategóriában a DK 6, a Mi Hazánk 5, a Kutyapárt 3, utóbbiban Dobrev Kláráék 7, a szélsőjobboldali formáció 6, az MKKP pedig 4 százalékon áll. A felmérés szerint az MSZP, a Jobbik, a Párbeszéd és az LMP támogatottsága mérhetetlen – írja a lap.

Egy másik felmérés szerint viszont hárompárti lehet a következő Országgyűlés: