Három helyről is kap fizetést, mégis tartozik közel 88 millió forinttal Deutsch Tamás

A Népszava nézte át az új, a kormány által elfogadott szabályozás értelmében közzétett vagyonnyilatkozatait a kormánypárti európai parlamenti képviselőknek. A Tisza EP-képviselői már korábban közzétették saját nyilatkozataikat.

Deutsch Tamás a vagyonnyilatkozat szerint 50 százalékos tulajdonos egy 71 négyzetméteres veresegyházi családi házban, amelyet 2022-ben örökölt. Szintén felerészben tulajdonosa egy II. kerületi teleknek, amin van egy családi ház, de az nem az övé. Van egy Fiat 500-asa, valamint 177 489 forintnyi részvénye, illetve 87,9 millió fornt adóssága is – igaz, 87,4 milliónyi követelése is fennáll. Készpénzben 13 millió forintot tart, de van azért további 4 milliója a bankszámláján és 2 millió forintnyi devizája is. Ugyan sok tisztségéért nem kap pénzt, három helyről is rendszeresen kap díjazást: az EP mellett havi 100-200 ezer forintért oktat a Milton Friedman Egyetemen, továbbá ügyvédi tanácsadásért havi 1 és 5 millió forint közötti összeget kap.

Dömötör Csaba 2023-ban és 2024-ben is vett egy-egy autót, ezen kívül fele részben tulajdonosa egy 177 négyzetméteres telken lévő családi háznak és egynegyed részben tulajdonosa egy 167 négyzetméteres váci kivett útnak. Dömötör 48,5 milliós banki tartozást halmozott fel, de pénze is akad azért bőven. Összesen 30 millió forintot tart állampapírban és Diszkont Kincstárjegyben, OTP-részvényei 1,5 millió forint és PKN Orlen-részvényei 1,6 millió forint értékben vannak. 6,5 millió forintja és 12 ezer eurója van a bankszámláján és 300 ezer forintja készpénzben.

Gálé Kinga állítása szerint csak az Európai Parlamenttől kap fizetést. A bankszámláján nagyjából tízmillió forintnyi devizát tart, továbbá van egy Mercedes-Benz Viano kisbusza, amelyet 2014 januárjában vett.

Győri Enikő egy XII. kerületi 125 négyzetméteres lakásban lakik, amit felerészben tulajdonol, de kell még 1,7 millió forint hitelt fizetni utána. A kerületben van még két ingatlana, 2015-ben egy 40 négyzetméteres lakást vett, továbbá egy 125+20 négyzetméteres, haszonélvezettel terhelt lakásnak is felerészben tulajdonosa. Zánkán 2021-ben vett egy 100 négyzetméteres üdülőt, de Köveskálon 1986 óta van szántója, rétje, pincéje és présháza is. Rengeteg megtakarítása is van Győrinek, 69 millió forintja van részvényalapokban, több mint 208 millió forint befektetési alapokban, 8,1 millió befektetési jegyben, 25,8 millió forint állampapírban, 4,8 millió forint Wizz Air-részvényben, 4,8 millió forint pedig Richter-részvényekben. Ezen felül főleg dolláralapú egyéb részvényekben mintegy 40 millió forintja van, abszolút hozamú alapokba 46,6 millió forintot, vegyes alapokba pedig 17,9 millió forintot pakolt, és még öt bankszámlán is tart pénzt.

A KDNP európai parlamenti képviselője, Hölvényi György négy ingatlannal rendelkezik. Fele részben az övé egy II. kerületi 130 négyzetméteres társasházi lakás a hozzá tartozó 56 négyzetméteres raktárral, garázzsal, egy 108 négyzetméteres III. kerületi lakás és két szőlőbirtok Örvényesen. Van két SUV terepjárója is, egy Suzuki S Cross és egy Mitsubishi Outlander. A KDNP-s politikusnak 87,6 millió forintnyi megtakarítása van értékpapírokban, befektetési jegyekben és kötvényekben, magánnyugdíjalapban pedig 156,7 millió forintot tart. A bankszámláján 12 millió forint van, de van egy 21 milliós tartozása is.