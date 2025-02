Három hónap, 36,1 milliárd forint: 61 megbízás, ami mind Balásy Gyuláékál landolt

2024 negyedik negyedévében ebből húsz megrendelés érkezett Balásyékhoz összesen nettó 12,04 (bruttó 15,29) milliárd forint értékben, beleértve a 30 százalékos opciós keretet is.

A módszer ugyanaz: tavaly egy nagy keretszerződést nyert el Balásy Gyula cége, a Lounge Event Kft., amely alvállalkozóként bevont három, szintén Balásy-céget, a Lounge Design Szolgáltató Kft.-t, a Visual Europe Zrt.-t, valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t, illetve egy „külsőst”, a Fidesz kedvenc őrző-védő cégeként emlegetett Valton Sec Zrt.-t. Ezt, a jelenleg érvényben lévő, rendezvényszervezési keretszerződést tavaly márciusban kötötték meg 75 milliárd forintos keretértékkel, 12 hónapra.

Emellett a válasz azért is lett volna fontos, mert Balásy Gyula cégei nemcsak a jól ismert kommunikációs megbízásokkal szakítanak nagyot – 2024 negyedik negyedévében például 41 megbízással összesen nettó 24,148 milliárd forintnyi munkát (beleértve a 30 százalékos opciós keretet) – , hanem a rendezvényszervezési megbízásokkal is. Ezúttal ezeket szedtük össze az NKOH negyedéves összesítése alapján.

Újabb megbízások, újabb milliárdok. A Nemzeti Nyomozó Iroda pedig nem hajlandó válaszolni arra, hogy tavaly április óta történt-e gyanúsítotti kihallgatás a Balásy Gyula cégeinek egyes szerződéseivel összefüggésben indított nyomozásban. Azóta indult egy nyomozás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál is.

