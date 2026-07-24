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Közélet Tarr Zoltán

Három országos közgyűjtemény főigazgatóját menesztette a minisztérium

mfor.hu

Három országos közgyűjtemény vezetőjének munkaviszonya is megszűnik a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium által elrendelt intézményi átvilágítás nyomán. A tárca emellett átfogó belső vizsgálatot indít a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központnál, és megkezdi a szervezet decentralizációjának előkészítését.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium kezdeményezésére lefolytatott átfogó intézményi átvilágítás eredményeként megszűnik három országos közgyűjtemény főigazgatójának munkaviszonya.

Sári Zsolt kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán azt írta: a kulturális intézményekben dolgozók biztonsága, a kiszámítható munkakörnyezet és a szakmai működés alapvető érték, ezért a minisztérium átfogó vizsgálatot indított a kulturális háttérintézményeknél, amely a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központra (MNM KK) is kiterjedt.

Az átvilágítás eredményei alapján dr. Zsigmond Gábor, az MNM KK elnöke kezdeményezte három tagintézmény vezetőjének felmentését, amelyhez Tarr Zoltán miniszter hozzájárult.

Ennek értelmében megszűnik Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum, Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának munkaviszonya.

A minisztérium közlése szerint a vizsgálat során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket, valamint több tucat munkavállalót is.

A tárca azt is bejelentette, hogy Tarr Zoltán miniszter átfogó szakmai, gazdasági és etikai belső vizsgálatot rendelt el a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központnál. Ezzel párhuzamosan megkezdik az intézmény decentralizációjának előkészítését annak érdekében, hogy a tagintézmények nagyobb szakmai önállósággal működhessenek tovább.

A minisztérium szerint a cél egy olyan közgyűjteményi rendszer kialakítása, amely biztonságos munkakörnyezetet, szakmai autonómiát és hosszú távon fenntartható működést biztosít.

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