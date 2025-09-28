Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Önkormányzatok Választás

Három polgármester is lemondott, ma választanak újat

mfor.hu

Három településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Gyömrőn polgármestert és két egyéni választókerületben képviselőket, Tótszerdahelyen és Bezeréden pedig polgármestert választanak.

A Pest vármegyei Gyömrőn a 2024-ben megválasztott polgármester, Tóth János (Jó Itt Élni Egyesület) július 15-ei hatállyal lemondott. Az időközi választáson négy jelölt indul: Váradi Attila (független), Horváth István Attila (Hajnal Egyesület Gyömrőért), Kisberk Szabolcs (Mi Hazánk Mozgalom), és Répás Tamás János (Jó Itt Élni Egyesület). A polgármester-választáson 15 500 választópolgár vehet részt.

A városban a 2. és a 6. számú egyéni választókerületekben a képviselők lemondása miatt szintén időközi választást tartanak. A 2. számú választókerületben két jelölt indul és több mint 1800-an szerepelnek a választói névjegyzékben, a 6. számú választókerületben pedig három jelölt van, és kétezer helybéli szavazhat.

A Zala vármegyei Tótszerdahelyen a 2019 óta hivatalban lévő polgármester, Havasi Viktória július 1-jei, indoklás nélküli lemondása miatt kellett időközi választást kiírni. A több mint 900 választópolgár öt független jelöltre szavazhat: Keilbach Máté, Kotnyek Balázs és Proszenyák Gábor mellett a jelenleg képviselő Suga András és az alpolgármesteri tisztet is ellátó Mihovics István méreti meg magát.

Az ugyancsak zalai Bezeréden személyes okokból távozott hivatalából a tavaly polgármesternek megválasztott Kálmánné Németh Erika (független). A településen több mint 130-an voksolhatnak két független jelöltre, Szecsődi Krisztiánra vagy a 2014-től 2024-ig hivatalban volt polgármesterre, Fekete Jánosra.

(MTI)

Újra benyújtotta a Jobbik javaslatát a pedofilok kémiai kasztrálására

Újra benyújtotta a Jobbik javaslatát a pedofilok kémiai kasztrálására

A Jobbik már hosszú évekkel ezelőtt – először 2016-ban – követelte a pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrálását, a Fidesz azonban rendre lesöpörte az asztalról a felvetésünket – írja a párt közleményében.

A társasági adó emelésére kérdez rá a nemzeti konzultáció most bejelentett kérdése

A társasági adó emelésére kérdez rá a nemzeti konzultáció frissen bejelentett kérdése

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Hidvéghi Balázs ismertette szombaton az ötödik, immár utolsó kérdést.

Ruszin Szendi Romulusz

A honvédelmi miniszter felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz szerződését

A Tisza párt politikusára már nem számít tartalékosként a hadsereg.

Csőd és maffiázás, kisvárosi kampány a Fidesz és a Tisza nélkül

A csődközeli Gyömrőt messzire elkerülik a pártok, kivéve a Mi Hazánk.

Hidzsábos antifa tüntető a glendale-i Charlie Kirk emlékműnél.

Két szervezet került fel a kormány friss „antifa” listájára

A Magyarország saját terrorizmus elleni listájáról szóló kormányrendelet péntek este jelent meg.

Egy belvárosi romkocsma Budapesten

Belső-Erzsébetváros egy szemétheggyé vált – kié lesz a bulinegyed?

Méltatlan és tarthatatlan a Zsidónegyed helyzete Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke szerint. A környéket az egyik szomszédos kerülethez csatolnák, de például az V. kerület vezetése erősen rendpárti intézkedésekről beszélt az Mfornak. Frölich és Szabó az erzsébetvárosi polgármestert is leváltaná, Niedermüller Péter azonban a bulinegyedben is népszerű. A lakók eközben az utcán terjengő vizeletre és hányásra panaszkodnak.

Somogyi Zoltán: Semjén Zsolt a Fidesz számára nehezék

A Political Capital szociológus alapítója a szeptember 24-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 84. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Karácsony Gergely: Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni

Karácsony Gergely: Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni

Jóváhagyták a tervpályázatot Rákosrendezőre.

Mit főztek ki Orbán Viktorék? Itt a Kormányinfó, érkeznek a bejelentések percről percre!

Orbán Viktor egyeztetett Trumppal, elsorolta a kormány érveit – ez volt a csütörtöki Kormányinfó percről percre

Csütörtök délelőttre trombitálták össze a tájékoztatót.

Ők hárman győzhetik le a Fideszt a DK szerint

Ők hárman győzhetik le a Fideszt a DK szerint

Lesz baloldali jelölt 2026-ban a DK szerint.

