Három polgármester is lemondott, ma választanak újat

A Pest vármegyei Gyömrőn a 2024-ben megválasztott polgármester, Tóth János (Jó Itt Élni Egyesület) július 15-ei hatállyal lemondott. Az időközi választáson négy jelölt indul: Váradi Attila (független), Horváth István Attila (Hajnal Egyesület Gyömrőért), Kisberk Szabolcs (Mi Hazánk Mozgalom), és Répás Tamás János (Jó Itt Élni Egyesület). A polgármester-választáson 15 500 választópolgár vehet részt.

A városban a 2. és a 6. számú egyéni választókerületekben a képviselők lemondása miatt szintén időközi választást tartanak. A 2. számú választókerületben két jelölt indul és több mint 1800-an szerepelnek a választói névjegyzékben, a 6. számú választókerületben pedig három jelölt van, és kétezer helybéli szavazhat.

A Zala vármegyei Tótszerdahelyen a 2019 óta hivatalban lévő polgármester, Havasi Viktória július 1-jei, indoklás nélküli lemondása miatt kellett időközi választást kiírni. A több mint 900 választópolgár öt független jelöltre szavazhat: Keilbach Máté, Kotnyek Balázs és Proszenyák Gábor mellett a jelenleg képviselő Suga András és az alpolgármesteri tisztet is ellátó Mihovics István méreti meg magát.

Az ugyancsak zalai Bezeréden személyes okokból távozott hivatalából a tavaly polgármesternek megválasztott Kálmánné Németh Erika (független). A településen több mint 130-an voksolhatnak két független jelöltre, Szecsődi Krisztiánra vagy a 2014-től 2024-ig hivatalban volt polgármesterre, Fekete Jánosra.

