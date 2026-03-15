2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026 Orbán Viktor

Hárommillió szavazattal sem lenne elégedett Orbán Viktor

mfor.hu

Nem adná a kassza kulcsát a miniszterelnök. Fényes győzelemre számít, de azért még meg kell dolgozni.

„Nem úgy kell nyernünk, mint négy éve, hanem jobban. Nem annyi szavazat kell, hanem több. (…) Meg kell újítani a háborúellenes szövetségünket. A hárommillió szavazat nem a plafon lesz, hanem a küszöb”

- mondta a Kossuth téren tartott állami ünnepségen Orbán Vikor kormányfő, aki Szijjártó Péter és Lázár János miniszterek után lépett a színpadra vasárnap délután.

Tervei szerint a Fidesz győz, marad béke és a rezsicsökkentés, erősek lesznek a családok, és azok is jól fognak járni, akik nem rájuk szavaztak.

Orbán Viktor köszönti a tömeget a színpadról 2026. március 15-én
Fotó: Facebook/Telex.hu

A miniszterelnök egész beszédében a háború és a béke közti választásként aposztrofálta az április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokat. Hozzátette azonban, hogy mindenképpen „ember próbáló idők következnek”: Ukrajna után már a Közel-Keleten is háború dúl, Brüsszel pedig „egyenesen belemasírozna” az ukrán háborúba, és ebben egy Tisza Párt vezette magyar kormányban partnerre találna. 

Szerinte Magyarországot harapófogóba akarják szorítani két oldalról, Brüsszelből a pénzeinket, Ukrajnából az olajunkat akarják. „Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adjuk át nekik a kasszakulcsot” – mondta Ukrajnáról Orbán, majd azt mondta a közönségnek, „nem hagyjuk, hogy a nagy multik, Shellek és Ersték elvegyék a pénzeteket”.

Miután nem sokkal korábban Lázár János azt kérte az egybegyűltektől, hogy adják vissza a győzelembe vetett hitet a kormánypárti szavazóknak, Orbán Viktor azzal zárta a beszédét, hogy a következő 28 napban a győzelemért kell dolgozni. És ha így tesznek, akkor

„fényes győzelmet aratunk”, és " szegény Tisza folyónk is visszanyerheti becsületét.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezért nagyon fontos a Tiszának és a Fidesznek is a vasárnap délután

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168