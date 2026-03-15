Hárommillió szavazattal sem lenne elégedett Orbán Viktor

„Nem úgy kell nyernünk, mint négy éve, hanem jobban. Nem annyi szavazat kell, hanem több. (…) Meg kell újítani a háborúellenes szövetségünket. A hárommillió szavazat nem a plafon lesz, hanem a küszöb”

- mondta a Kossuth téren tartott állami ünnepségen Orbán Vikor kormányfő, aki Szijjártó Péter és Lázár János miniszterek után lépett a színpadra vasárnap délután.

Tervei szerint a Fidesz győz, marad béke és a rezsicsökkentés, erősek lesznek a családok, és azok is jól fognak járni, akik nem rájuk szavaztak.

Orbán Viktor köszönti a tömeget a színpadról 2026. március 15-én

A miniszterelnök egész beszédében a háború és a béke közti választásként aposztrofálta az április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokat. Hozzátette azonban, hogy mindenképpen „ember próbáló idők következnek”: Ukrajna után már a Közel-Keleten is háború dúl, Brüsszel pedig „egyenesen belemasírozna” az ukrán háborúba, és ebben egy Tisza Párt vezette magyar kormányban partnerre találna.

Szerinte Magyarországot harapófogóba akarják szorítani két oldalról, Brüsszelből a pénzeinket, Ukrajnából az olajunkat akarják. „Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adjuk át nekik a kasszakulcsot” – mondta Ukrajnáról Orbán, majd azt mondta a közönségnek, „nem hagyjuk, hogy a nagy multik, Shellek és Ersték elvegyék a pénzeteket”.

Miután nem sokkal korábban Lázár János azt kérte az egybegyűltektől, hogy adják vissza a győzelembe vetett hitet a kormánypárti szavazóknak, Orbán Viktor azzal zárta a beszédét, hogy a következő 28 napban a győzelemért kell dolgozni. És ha így tesznek, akkor