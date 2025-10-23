Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Magyar Péter Orbán Viktor Szavazások

Háromszor annyian lesznek Magyar Péterék rendezvényén, mint a Békemeneten?

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Olvasóink szavazásunkra adott válaszai legalábbis erre utalnak.

Mozgalmas napnak ígérkezik október 23., a nemzeti ünnepen ugyanis az állami ünnepség mellett jelentős politikai rendezvények is várják az érdeklődőket. A Civil Összefogás Fórum (CÖF) rendezésében (erőteljes kormánypárti hátszéllel) ezúttal is lesz Békemenet, Margit-híd – Kossuth Lajos tér közti útvonalon, ez nem sokkal cikkünk megjelenése után, 11 óra magasságában indul útnak majd.

A Tisza Párt-féle Nemzeti Menet valamivel később, délután kettőkor indul meg a Deák Ferenc térről a Hősök terére, Magyar Péterék ide várják majd a támogatóikat. Végül a mérhető, tehát egy százaléknál nagyobb támogatottságot felmutatni tudó pártok közül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) „Nemzeti Béke Watch Party”-t rendez délelőtt fél 12-től a Pacsi Kulturális Központban, ahol a menetek „eredményét” és alakulását figyelhetik az érdeklődők, míg a Mi Hazánk délután háromkor a Corvin közbe várja szimpatizánsait a párt megemlékezésére. A politikai kínálat tehát telített az ünnepnapon, ezért olvasóinkat legutóbbi szavazásunkban kifejezetten a csütörtöki terveikről kérdeztük.

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a válaszadók közt óriási többségben vannak azok, akik a Tisza Párt rendezvényére látogatnak ki délután, mintegy háromszor annyian (59,3 százalék) jelölték meg ezt a lehetőséget, mint a Békemenetet választó 16,3 százalék. A pártok mozgósítása ugyanakkor biztosan nem sikerült tökéletesen, hiszen minden ötödik (20,9 százalék) olvasónk úgy nyilatkozott, hogy inkább kihagyja az eseményeket, és pihenni fog október 23-án.

A köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult a főpolgármester szerint.

Ismét olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak.

A főpolgármester az újabb kudarcos szavazásra reagált.

Az elmúlt két hónapban három kérdés is a Fidesz-közeli vállalkozók vagyonosodását firtatta.

87 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz.

A 42. héten visszatért a tévék képernyőjére a magyarok egyik kedvenc párkeresős műsora.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint jogosan mondtak fel Ádám Zoltánnak. Videónkban az ügy részleteiről beszélgettünk a Corvinus volt oktatójával.

Ezúttal nem hagyta ott Rónai Egont a pártelnök, sok fontos téma került szóba.

Orbán Viktor beszédének kiszivárgása azt mutatja, hogy valami nagyon nincs rendben a kormánypárton belül.

Folytatódik az MTA és a kormány közti csörte

A Magyar Tudományos Akadémia nyilvános adatok és tények alapján cáfolja az akadémikusok tudományos teljesítményét kétségbe vonó, alaptalan vádaskodásokat. 

