Háromszor annyian lesznek Magyar Péterék rendezvényén, mint a Békemeneten?

Mozgalmas napnak ígérkezik október 23., a nemzeti ünnepen ugyanis az állami ünnepség mellett jelentős politikai rendezvények is várják az érdeklődőket. A Civil Összefogás Fórum (CÖF) rendezésében (erőteljes kormánypárti hátszéllel) ezúttal is lesz Békemenet, Margit-híd – Kossuth Lajos tér közti útvonalon, ez nem sokkal cikkünk megjelenése után, 11 óra magasságában indul útnak majd.

A Tisza Párt-féle Nemzeti Menet valamivel később, délután kettőkor indul meg a Deák Ferenc térről a Hősök terére, Magyar Péterék ide várják majd a támogatóikat. Végül a mérhető, tehát egy százaléknál nagyobb támogatottságot felmutatni tudó pártok közül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) „Nemzeti Béke Watch Party”-t rendez délelőtt fél 12-től a Pacsi Kulturális Központban, ahol a menetek „eredményét” és alakulását figyelhetik az érdeklődők, míg a Mi Hazánk délután háromkor a Corvin közbe várja szimpatizánsait a párt megemlékezésére. A politikai kínálat tehát telített az ünnepnapon, ezért olvasóinkat legutóbbi szavazásunkban kifejezetten a csütörtöki terveikről kérdeztük.

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a válaszadók közt óriási többségben vannak azok, akik a Tisza Párt rendezvényére látogatnak ki délután, mintegy háromszor annyian (59,3 százalék) jelölték meg ezt a lehetőséget, mint a Békemenetet választó 16,3 százalék. A pártok mozgósítása ugyanakkor biztosan nem sikerült tökéletesen, hiszen minden ötödik (20,9 százalék) olvasónk úgy nyilatkozott, hogy inkább kihagyja az eseményeket, és pihenni fog október 23-án.