Három lépésben cselezné ki Orbán Viktort egy német elemző

A szerző szerint a négyötödös többség is elég annak megállapítására, hogy Magyarország megsérti az uniós értékeket. Bár nem világos, Szlovákia támogatna-e egy ilyen lépést, „a többiek legalább jeleznék, hogy elég volt”, és hogy a szavazati jog elvesztésének lehetősége valós.

Mivel az EU-ból való kizárásra nincs lehetőség, Nguyen szerint háromlépcsős stratégiát kellene alkalmazni. Az első lépés a befagyasztott uniós források visszatartása, amit szerinte csak akkor kellene feloldani, ha helyreáll a jogállamiság. A második lépés Orbán politikai elszigetelése lenne: „nem szabad megengedni, hogy egyetlen tagállam ismételten zsarolja a 26-okat”. A harmadik lépés a szavazati jog megvonása, amelyről hét éve folyik az eljárás, de eddig Lengyelország akadályozta. Most viszont „olyan létveszélynek van kitéve az EU, hogy immár komolyan foglalkozni kellene a magyar kérdéssel”.

Magyarországon, Szlovákiában és Szerbiában is egyre növekszik az elégedetlenség.

