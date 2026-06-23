Hat embert vett őrizetbe a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében

Hat személyt őrizetbe vett a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében, köztük van Bús Balázs volt óbudai polgármester is – írja a Telex. A portál Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook posztjából értesült erről. Tarr Zoltán azt írta, hogy „A hűtlen kezelés gyanújával meghallgatott és most őrizetbe vett egykori és mostani munkavállalók a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában állnak vagy álltak.” A miniszter szerint „halad előre a Hankó-botrány felderítése”, és ennek részeként vett őrizetbe a NAV kedden hat érintettet.

A 24.hu információi szerint őrizetbe vették Bús Balázst, Óbuda volt fideszes polgármesterét is, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke volt. Bús Balázs posztjáról azt követően mondott le, hogy az április 12-i országgyűlési választás után kiderült, milyen pénzszórás történt az NKA részéről. A fideszes politikus védője azt mondta, hogy Bús Balázst gyanúsítottként hallgatták ki, és ügyfele részletes vallomást tett.