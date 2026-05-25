Hat év után lemondott Lázár János a teniszszövetség éléről

Lemond Lázár János a Magyar Tenisz Szövetség elnöki tisztségéről – tudta meg a 24.hu. A tagszerevezeteknek már vasárnap este körbeküldték az erről szóló elnöki tájékoztatót.

A teniszszövetség következő közgyűlése éppen pénteken lesz. Az alapszabályban meghatározott módon tisztújítást kell összehívni, ahol új elnököt választhatnak.

„Amit vállaltam, elvégeztem, nemcsak tisztességgel, de eredményesen is. Ez a szövetség már nem az a szövetség, amelyet átvettem: jogi, pénzügyi, sőt morális szempontból is megújult. Visszatért arra az útra, amin sportembereknek járnia kell és amelyen egy sportszövetségnek mindig is járnia kellett volna” – írta Lázár. A politikus hat évet töltött a szövetség élén, 2020-ban választották meg.

Nemrég a korcsolyaszövetség éléről is távozott egy fideszes politikus: Kósa Lajos a zárt körű tisztújító közgyűlésen a szavazás előtt visszalépett. A korcsolyaszövetség új elnöke Telegdi Attila.