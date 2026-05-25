Hat év után lemondott Lázár János a teniszszövetség éléről

A tagszervezetek már vasárnap este, a nyilvánosság hétfőn tudhatta meg, hogy a fideszes politikusnak ezek az utolsó napjai a teniszszövetség elnökeként. Május 29-én jöhet a váltás.

Lemond Lázár János a Magyar Tenisz Szövetség elnöki tisztségéről – tudta meg a 24.hu. A tagszerevezeteknek már vasárnap este körbeküldték az erről szóló elnöki tájékoztatót. 

A teniszszövetség következő közgyűlése éppen pénteken lesz. Az alapszabályban meghatározott módon tisztújítást kell összehívni, ahol új elnököt választhatnak.

„Amit vállaltam, elvégeztem, nemcsak tisztességgel, de eredményesen is. Ez a szövetség már nem az a szövetség, amelyet átvettem: jogi, pénzügyi, sőt morális szempontból is megújult. Visszatért arra az útra, amin sportembereknek járnia kell és amelyen egy sportszövetségnek mindig is járnia kellett volna” – írta Lázár. A politikus hat évet töltött a szövetség élén, 2020-ban választották meg.

Nemrég a korcsolyaszövetség éléről is távozott egy fideszes politikus: Kósa Lajos a zárt körű tisztújító közgyűlésen a szavazás előtt visszalépett. A korcsolyaszövetség új elnöke Telegdi Attila.

Európában példátlan lépésre készülnek Magyar Péterék?

Nem jellemzők a miniszterelnökiciklus-korlátok.

Államtitkárok egész hegyét nevezték ki – itt a lista!

Összesen 55 nevet tettek közzé.

Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Nem csoda történt az új külügyminiszter szerint.

Kiderült, ki súgott Novák Katalinnak a kegyelmi döntés aláírásakor

Kitálalt a volt államfő kabinetfőnöke.

Még egy ígéretet kipipálhat Magyar Péter, itt a kormányhatározat

Visszavonja a kormány a kilépést.

Azt kérte Forsthoffer Ágnes, amit Magyar Péter nem kért

A házelnök csak kér, nem kijelent.

Fontos jelzést kap a Magyar-kormány – most még nem Brüsszelből

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy péntek estétől indul a hitelminősítések újabb köre. A gazdasági adatok alapján akár bóvliba vagy annak közelébe is vághatnák Magyarországot, ám a rendszerváltással felérő kormányváltás, a Magyar-kabinet tagjaitól eddig megismert elképzelések miatt most aligha kerül sor erre. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Ez a két legfőbb vitás pont Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Alig több mint három hónapja maradt a Tisza-kormánynak arra, hogy megszüntesse a Helyreállítási Alapból Magyarországnak járó 10,4 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 3740 milliárd forint) befagyasztását. Nem mindenben tudtak megegyezni az Európai Bizottsággal.

